Neuer Betreiber: Frischer Wind im Palast

Der Imbiss-Stand „Pizza & Kebap Palace“ in der Emerich-Berger-Straße in Gmünd hat einen neuen Betreiber: Mehmet Yigit kaufte das Lokal in der „Einkaufsmeile“. Der Inhaber der Pizzeria Casanova in der Litschauer Straße hat somit ein weiteres Standbein.

„Da der Standort durch die vielen Geschäfte und vor allem das Schulzentrum ein guter ist, erwarte ich mir ein gutes Geschäft“, sagt Yigit: „Ich habe hier selbst vor acht Jahren gearbeitet und bei meinem Bruder, der damals den Imbiss betrieben hat, Pizzabacken gelernt.“ Nachdem sein Bruder Tamer das Geschäft abgegeben hatte, blieben die Kunden zum Teil aus. „Als der Nachfolger meines Bruders das Lokal günstig abgeben wollte, habe ich es erworben“, sagt Mehmet Yigit. Das Lokal sei renovierungsbedürftig und er sei bereit zum Umgestalten: „Ich lege größten Wert auf Hygiene, guten Geschmack und Qualität, das alles muss hier wieder einkehren.“

Im Jahr 2015 war Tamer Yigit mit dem von ihm ursprünglich in der Bahnhofstraße gegründeten „Kebap Palace“ in die Emerich-Berger-Straße übersiedelt, nachdem das dortige Imbiss-Lokal leer gestanden war. Bis Ende August sollte es nun soweit sein, dass der Betrieb wieder aufgenommen werden kann. Yigit will künftig auch vermehrt vegetarische und vegane Speisen anbieten, die Nachfrage sei steigend. Lieferservice will er keinen einführen. Das sei zu zeit- und kostenintensiv.

