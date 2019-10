Im Wasserfeld im Norden Gmünds werden vorm Winter noch mehr als ein halbes Dutzend Einfamilienhäuser in die Höhe gezogen. Laut AfG-Vizebürgermeister Hubert Hauer sind nur noch neun von über 50 Parzellen frei, in Wasserfeldgasse selbst nur noch eine. Für drei Gründe gibt es Vormerkungen. Die Optionen schwinden – auch in der Siedlung hinterm Merkur- Markt mit fünf freien Flächen (davon zwei Reservierungen).

Im Frühjahr hatte die Stadtführung daher via NÖN bestätigt, in Zentrumsnähe Entwicklungsgebiete schaffen zu wollen. Das Erste nimmt Form an: Die Aufschließung von einem Hektar Bauland im Dreieck Schremser Straße/Schulgasse/Passauergasse soll Zug um Zug umgesetzt werden. Noch im November behandelt der Gemeinderat laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) die Auftragsvergaben für Kanal und Wasser, der Parzellierungs-Entwurf soll heuer stehen.

Interesse sei gleich nach dem NÖN-Bericht bekundet worden, sagt Vizebürgermeister Hauer. Er hofft auf rasche Fortschritte: „Die Infrastruktur-Arbeiten sollen spätestens im Frühjahr starten, bis da sollen der Verlauf einer Stichstraße in die Siedlung feststehen und erste Baugründe zu kaufen sein.“ Neben etwa sieben privaten Parzellen wird laut Hauer am Ort zweier alter Bauernhäuser mit insgesamt etwa 4.000 m 2 direkt an der Schremser Straße auch „ein größeres Wohnobjekt angedacht“. – Noch heuer könne die Entscheidung für einen mehrgeschoßigen Genossenschafts-Bau fallen.

Im Zuge des Projektes soll wie berichtet die teils als Privatweg bestehende Verbindung zwischen Schremser Straße und Schulgasse (Brüder-Baumann-Straße) ausgebaut und als Gemeindestraße geöffnet werden – das würde das Wohngebiet bis zum Harabruckteich besser an die Stadtausfahrt anbinden. Die Zusagen für eine Grundabtretung seien da, sagt Hauer dazu.