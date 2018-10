Neues Kapitel im politisch heftig umstrittenen Projekt der ÖVP/AfG/FPÖ-Stadtkoalition: Die künftigen Mieter der im Bau befindlichen insgesamt 16 Gemeindewohnungen in der Weitraer Straße werden die Investitionskosten nicht wie ursprünglich angekündigt in 30, sondern erst in 50 Jahren getilgt haben.

Die Ausdehnung der Rückzahlungszeit sei notwendig, um das Ziel von Mieten in Höhe von etwa 300 Euro pro Monat aufrecht erhalten zu können, argumentierte Vizebürgermeister und Finanz-Stadtrat Hubert Hauer (AfG), als die Darlehens-Änderungen am 8. Oktober den Gemeinderat passierten.

Für die SPÖ ist das deshalb bedenklich, weil in dem Fall neue Schulden aufgenommen werden müssten, noch bevor die Wohnbau-Darlehen beglichen sind. „In 50 Jahren müssen die Gebäude sogar zweimal saniert werden. Das sind nicht wirklich gut kalkulierte Projekte“, kritisierte Stadtrat Thomas Miksch: „Das waren genau die Einwände, die wir gebracht hatten! Der Mietzins ist nicht richtig kalkuliert.“ SP-Kollege Jürgen Binder pflichtete ihm bei, die Kalkulation werde eines Tages wegen zusätzlicher Kredite zu kräftigen Miet-Erhöhungen führen. Binder: „Man kann sozialen Wohnbau sinnvoller und zukunftsgerechter machen. So ein Haus ist in 30 Jahren abgewohnt.“

Nächster Wohnbau steht in den Startlöchern

Wohnbau-Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) hält eine Sanierung frühestens in „30, 35 Jahren“ für erforderlich. Unterlasse man diese, dann bliebe immer noch günstiger Wohnraum für Menschen, denen ein solcher Standard reiche. Hauer sprach indes von einem langfristigen Konzept auch durch starke Einbeziehung der Mieter in die Wohnraum-Gestaltung, das eine Finanzierung über einen so langen Zeitraum rechtfertige: „Die Mietverträge haben zudem eine Indexanpassung, irgendwann werden Hauserhaltungs-Rücklagen gebildet werden können.“

Die Intention sei es, leistbares Wohnen für Gmünder anzubieten, ergänzte VP-Klubchef Martin Preis. Und Bürgermeisterin Helga Rosenmayer hielt fest: „Die Menschen brauchen es, darum machen wir‘s.“

Das tun ÖVP, AfG und FPÖ jedenfalls ohne die Stimmen der SPÖ, die auch einen Grundsatzbeschluss zur Umwandlung des geplatzten „Junges Wohnen“-Projektes in der Kernstockgasse (die NÖN berichtete mehrfach) in einen weiteren Gemeindebau nach Vorbild „Wohnbau Weitraer Straße“ nicht mitträgt.

