Was ist aus den Menschen, den Familien, der Gesellschaft und der Wirtschaft im Waldviertel geworden, nachdem 1945 das Grauen des Zweiten Weltkrieges ein Ende gefunden hatte? Dieser Frage ging der Gmünder Historiker Franz Drach in den vergangenen vier Jahren nach. Rechtzeitig zum Weihnachts-Geschäft erschien dazu im Verlag Berger Print der 632 Seiten starke Wälzer „Nachkriegszeit im Waldviertel – Von Heimkehrern, Russen & anderen Fremden“.

Rücktritt vom Rückzug

Franz Drach: „Nachkriegszeit im Waldviertel“. Lohninger

Eigentlich habe er die jahrzehntelangen Bemühungen um die Aufarbeitung der Geschichte seiner Heimatregion altersbedingt bereits eingestellt, nachdem das auch in zweiter Auflage vergriffenen Werk „Wohin seid ihr gegangen?“ zur Geschichte der Menschen der Nazi-Zeit in der Region fertig war, blickt der 72-Jährige zurück. Dann sei der Gmünder Stadthistoriker und -archivar Harald Winkler mit einem noch brach liegenden Thema an ihn herangetreten: Zwischen 1945 und 1949 war das „Waldviertler Heimatblatt“ wochenweise als „Dreieinigkeitsblatt“ der nach dem Nazi-Regime regierenden Parteien SPÖ, ÖVP und KPÖ erschienen, das ein reiches Dokument des damaligen Zeitgeistes bildet.

Nicht nur deshalb, sondern auch wegen des Umstandes, dass das Blatt unter den Augen der russischen Besatzung publiziert wurde, seien Beiträge mit politischem Background mit Vorsicht zu genießen, sagt Drach: „Über die Kriegsereignisse in Russland wurde zum Beispiel verstärkt Positives berichtet. Der reine Inhalt bot daher weniger Rückschlüsse als das, was zwischen den Zeilen herauszulesen war.“

Angehörigen-Suchanzeigen als Zeugen von Schicksalen

Die Art, wie Menschen ihre Zeit und ihr Schicksal erlebten bzw. meisterten, habe ihn immer schon gefesselt. In der Hinsicht bieten die Beiträge aus allen Bezirken des Waldviertels im Waldviertler Heimatblatt, das nur noch im Gmünder Stadtarchiv erhalten sein dürfte, für Drach wahre Schätze. Mehr als 40 Seiten widmet er alleine der Aufarbeitung von Suchanzeigen, in denen lange vor Handy und Internet aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrende, seelisch gebrochene Väter ihre Familie, Kinder ihre Väter, Geflüchtete oder aus den zur Tschechoslowakei gefallenen Gebieten Vertriebene ihre Angehörigen finden wollten. Unzählige Schicksale seien aus den Anzeigen herauslesbar.

„Erstaunlich, wie rasch die Schrecken überwunden waren.“

Aus dem Heimatblatt und dem 1949 daraus hervorgegangenen „Waldviertler Wegweiser“ habe er etliche weitere Rückschlüsse auf das Leben nach 1945 gewonnen, sagt Franz Drach, der auch bereits vorhandenes Material ins Werk eingearbeitet hat. Die agrarisch geprägte Region habe sich auch in der Themenlage der Beiträge abgebildet, „es wurde viel über Probleme im Wald berichtet. Auch der Käfer hatte seinen Platz“. Kultur, Sport, Schulen, Feiern & Feste und auch die Demokratie hätten überall im Waldviertel relativ flott Fahrt aufgenommen, „es ist erstaunlich, wie rasch die Schrecken des Krieges und der Diktatur überwunden waren“. Auch dokumentierten Verbrechen in der Nachkriegszeit, von Einheimischen und russischen Besatzungskräften, gibt er Platz.

Nazis, Kommunisten, und die neue „tote Grenze“

Nationalsozialisten hätten indes eifrig daran gearbeitet, ihre Vergangenheit „auszuradieren und zu vertuschen, die schweren Nazis hauten ab“. Darunter Johann Retinger, zwischen 1940 und 1944 von den Nazis als Bürgermeister der Stadt Gmünd eingesetzt. Er wird im Stadtarchiv von Liezen als deren langjähriger Amtsleiter geführt, der 1962 nach der Pensionierung das Silberne Verdienstzeichen für Verdienste um die Republik Österreich erhalten hat.

„Die Kommunisten redeten dann zwar von Internationalisierung, bauten aber den Stacheldraht, der das belastete Verhältnis zwischen Österreichern und Tschechoslowaken weiter trübte und eine Entwicklung zur ‚toten Grenze‘ vorantrieb“, blickt Drach zurück. Auch seine Familie war aus dem heutigen Tschechien vertrieben worden.

Wegen Covid-19 keine Präsentation

„Nachkriegszeit im Waldviertel – Von Heimkehrern, Russen & anderen Fremden“ wurde mit einer Auflage von 500 Stück in der Druckerei Berger in Gmünd produziert und ist seit dieser Woche unter anderem in allen Buchhandlungen des Waldviertels inklusive Krems zu haben.

Eine öffentliche Präsentation ist aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich – ein Thema, das Historiker-Kollegen Drachs noch über Jahrzehnte beschäftigen wird. Drach selbst kanns im Ruhestand dann trotzdem noch nicht lassen: Er taucht noch weiter zurück in die Geschichte ein, widmet sich aktuell der Ersten Republik. Auch da beschäftigte ein Virus das Waldviertel: „Die Spanische Grippe hat hier in vielen Landstrichen echt heftige Ausprägungen angenommen…“