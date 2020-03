Bäume zwischen B41 und Dr.-Arthur-Lanc-Straße/Eichenallee wurden in der Vorwoche geschlägert. In diesem Bereich wird ein Rückhaltebecken für das Oberflächenwasser errichtet. Das Wasser wird dann nicht mehr den Kanal belasten.

Laut Stadtbaudirektor Michael Prinz wurden in der Vorwoche in dem Bereich die bereits vom Borkenkäfer geschädigten Bäume entfernt. „Wir werden dieses Retentionsbecken so schonend wie möglich planen und errichten.“ Daher ist ein „naturnahes“ Becken geplant, es gibt keinen Beton, sondern nur Erde und Lehm, mit dem der ausgebaggerte Bereich verdichtet wird.

Laut Prinz wird das Becken für 1.650 Kubikmeter Wasser konzipiert, soll maximal 1,20 Meter tief werden. Die Größe des Beckens werde sich bei der Errichtung ergeben. Geplant ist – sollte es der Platz erlauben – dass in diesem Bereich auch wieder Bäume gepflanzt werden. Die Kosten für dieses Projekt werden mit rund 70.000 Euro beziffert.

„Derzeit wird das Oberflächenwasser bei einem Durchlass bei der Firma Agrana über die Kanalisation entsorgt. Das verursacht Kosten. Daher haben wir uns für diese Investition entschieden“, so Prinz.

Das Oberflächenwasser soll über Gräben in die Teiche geleitet werden. Dazu ist ein Durchlass bei der B41 geplant. „Wir gehen davon aus, dass nur bei extrem starken und längeren Regenfällen Wasser in dem Becken stehen bleiben wird“, so Prinz.