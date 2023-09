Neues Lokal am Gmünder Stadtplatz: Ehemalige „Minibar“ wird zu „d'Bar“

Im September 2021 hatten sich Mark Bauer und Max Püchel nach zwölf Jahren mit „ihrer“ Minibar wie berichtet dazu entschlossen, das Lokal zu schließen und sich neuen Projekten zu widmen. Zuvor waren in unmittelbarer Nachbarschaft schon das „Pub Altstadt“ und die „Pirates Bar“ geschlossen worden, gerade für junge Leute brach ein wesentliches gastronomisches Angebot weg.

„Ich finde schon, dass in Gmünd etwas fehlt und dass die Bar dringend belebt gehört“, sagt die Frau, die gerade dabei ist, sich mit ihrem eigenen Lokal einen Traum zu erfüllen. Manuela Dürnitzhofer hat bis Ende 2022 die Trafik in der Sigismundgasse in Gmünd geführt - einst mit ihrem Gatten Werner und zuletzt alleine. „Es hat mir großen Spaß gemacht und die Kombination aus Selbständigkeit einerseits und Anstellung andererseits hat mir gefallen“, sagt sie. So gut, dass sie sich in den vergangenen Monaten damit beschäftigt hat, wie sie ihren Traum der eigenen Bar realisieren könnte.

Anstellung im Moorheilbad mit Selbständigkeit verbinden

Hauptberuflich arbeitet Dürnitzhofer seit über 30 Jahren im Moorheilbad Harbach, leitet das Reservierungsbüro. „Ich arbeite dort sehr gerne und liebe den Beruf“, sagt sie. Aber: Schon die Trafik zeigte ihr, wie sich der Job mit einer Selbständigkeit verbinden lässt - Motivation und Vorfreude auf die neue Herausforderung sind groß. „Ich dachte, wenn ich es jetzt nicht mache, mache ich es gar nicht mehr.“ Wann es in der Bar losgeht, ist noch nicht ganz fix und hängt vom Fortschritt des Umbaus ab. Die Eröffnung soll jedenfalls noch im Oktober stattfinden.

Die Namensfindung bedurfte einiger Überlegungen, sollte schließlich aber kurz und prägnant mit einem Hauch Waldviertel sein. Das Ergebnis: d'Bar. Dahinter noch die Ergänzung „simply enjoy“. Manuela Dürnitzhofer will sich aufs Wochenendgeschäft konzentrieren und das Lokal vor allem freitags und samstags öffnen. Einmal monatlich sind donnerstags Clubbings geplant, die sich vor allem ans junge Publikum richten. Abseits davon ist ein „klassischer Barbetrieb“ vorgesehen, mit Aperitifs, Digestifs, Longdrinks, Cocktails, internationalen Bieren und Weinen.

Helfende Hände zur Unterstützung

Das Lokal wird innen derzeit noch umgestaltet, die auffallende rote Sitzbank soll jedoch bleiben und den sprichwörtlichen roten Faden zum Logo, das in roten und schwarzen Farben gehalten ist, spannen. „Ich lege auf das Ambiente sehr viel Wert“, sagt die Gmünderin. Zur Unterstützung habe sie bereits einen Pool an Mitarbeiterinnen und für den Fall, dass die Gäste hungrig werden, gebe es einen selbst kreierten Snack. Insgesamt ist Manuela Dürnitzhofer schon bereit für den Start: „Ich bin mit Freude und Herzblut bei dem Projekt.“