Neues Verkehrskonzept bei Agrana: Arbeiten an Einfahrt

Ein Nadelöhr des Verkehrs durch die Conrathstraße in Gmünd-Neustadt soll schon bald behoben sein: Agrana investiert in Adaptierungen der Werkseinfahrt zum Stärkekartoffelwerk, die Arbeiten haben vor Kurzem begonnen. In erster Linie soll eine breitere Einfahrt dafür sorgen, dass der Verkehrsfluss künftig nicht mehr gestört wird.

Für das Gmünder Agrana-Werk sei ein neues Verkehrskonzept erarbeitet worden, die Verbreiterung sei ein erster Schritt zur Umsetzung des Konzeptes, erklärt Agrana-Pressesprecher Markus Simak: „Die Einfahrt wird auf zwölf Meter verbreitert, sodass sie künftig zwei Fahrstreifen, also je einen Fahrstreifen für jede Richtung, umfasst. Das erlaubt ein gleichzeitiges Ein- und Ausfahren, was insbesondere zu Stoßzeiten, wie etwa zum Schichtwechsel, eine erhebliche Verbesserung darstellt.“

Die Umgestaltung soll zudem den Transport beim Werksgelände erleichtern: Hat sich bisher ein Lkw in der Einfahrt befunden, musste ein nachkommender Lkw in der Conrathstraße warten, ehe er einbiegen konnte, um die Ausfahrt nicht zu blockieren. „Das neue Konzept ermöglicht das Einbiegen eines zweiten Lkw, während gerade ein Lkw vom Portier abgefertigt wird“, sagt Simak. Einschränkungen oder Umleitungen für den restlichen Verkehr seien während der Arbeiten an der Werkseinfahrt nicht zu erwarten.

Besucher-Zutrittssystem soll mehr Sicherheit bringen

Auch die Zutrittskontrolle erhält ein „Update“. „Alle im Werk anwesenden Personen werden digital erfasst. Für Besucher wird ein Anmelde- und Wartebereich geschaffen, wo sie eine digitale Sicherheitsunterweisung absolvieren und anschließend einen Besucherausweis erhalten“, erklärt Simak.

Damit soll die Sicherheit erhöht werden, notfalls wisse man „auf Knopfdruck“, wer sich im Werk aufhält. Man wolle unbemerkten Zutritt werksfremder Personen vermeiden. Durch eine rollstuhltaugliche Rampe soll der Zugang außerdem barrierefrei werden. Insgesamt belaufen sich die Kosten des Umbaus eigenen Angaben zufolge auf 600.000 Euro.

