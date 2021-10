Auch als Kurt Lindtner auf den Balkon ging, ist sie nicht weggeflogen – ganz im Gegenteil: Sie ließ sich sogar mit der Hand nehmen. Er hat sie mit Wasser und Haferflocken versorgt und ihr ein Nachtquartier gegeben. Am nächsten Tag hat er sich mit der Taube zu Leopold Weber, Obmann der Kleintierzüchter Schrems, aufgemacht. Der hat anhand der Ringe am Taubenfuß erkannt, dass die Taube aus Bayern stammt und erst heuer geboren wurde. Die Telefonnummer des Besitzers war am Ring vermerkt, erreicht konnte er bisher allerdings nicht werden.

Leopold Weber brachte die Taube zu Thomas Königsecker nach Echsenbach, der dem Vorstand des österreichischen Verbandes für Brieftaubenzüchter angehört. Zum Besitzer hatte auch er noch keinen Kontakt und pflegt die Taube deshalb vorübergehend. Dass eine Brieftaube gefunden wird, komme öfter vor: „Eine meiner Tauben ist auch gerade in Bayern, ich werde sie demnächst abholen“, erzählt er. Vielleicht kann er Kurt Lindtners Findelkind dann gleich zum Besitzer mitnehmen.