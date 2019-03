Ein Jahr führte Rozalia „Rosi“ Hangel das Café-Pub von Franz und Hedwig Kaltenböck am Gmünder Schubertplatz. Jetzt gibt es mit dem Heidenreichsteiner Gastonomen Wolfgang Zach einen neuen Pächter.

„Wir sind glücklich, sofort wieder einen Pächter gefunden zu haben“, meint Eigentümer Franz Kaltenböck, der im Vorjahr gemeinsam mit Gattin Hedwig in den Ruhestand getreten war. Leider war der Erfolg der Nachfolgerin nicht so gut, jetzt will Wolfgang Zach am Schubertplatz neu durchstarten.

Der Heidenreichsteiner leitet seit Jahren das „Zeckoo’s Waldviertler Stüberl“ in der Burgstadt. Diesen Namen wird er auch am Schubertplatz verwenden, mit dem Zusatz „powered by Gigsi“. „Das Gigsi steht für meine ehemalige Lebensgefährtin, die aus Gmünd-Neustadt stammt und mir im neuen Lokal helfen wird“, erklärt Zach.

Ziel: Angebot am Bedarf der Gäste ausrichten

In Heidenreichstein und in der weiteren Betriebsstätte in Gmünd werden zwei Teilzeitkräfte und zwei geringfügig Angestellte den Gastronomen unterstützen. „Wir richten uns ganz nach den Wünschen unserer Gäste. Wenn der Bedarf da ist, wird es Menüs geben. Ansonsten werden wir einfache Gerichte anbieten. Ziel ist es, das immer gut gehende und alt eingesessene Lokal der Kaltenböcks wieder dorthin zu bringen, wo es einmal war“, sagt Zach. Er weiß auch, dass das durchaus „ein Sprung ins Ungewisse“ ist.

Die Eröffnung des „Zeckoo’s Waldviertler Stüberl powered by Gigsi“ ist für 15. April geplant. Am 6. und 7. April wird es im Rahmen der Autoschau geöffnet.