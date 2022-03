Nicki's Restaurant: Neustart nach Corona-Pause mit 18. März

„Gerade als nach dem Lockdown und den verschärften Coronamaßnahmen wieder viele Gäste in unser Gasthaus kommen wollten, machte Corona wieder alles zunichte“, ist der Inhaber von „Nickis Restaurant“ in Gmünd-Neustadt, Fritz Semper, etwas frustriert: „Diesmal war es kein neuerlicher Lockdown, sondern die Coronaerkrankung von mir, meinem Sohn und von rund zwei Dritteln meines Personals.“ Am 18. März soll seine Gaststätte aber wieder geöffnet werden.

Lesezeit: 2 Min Karin Pollak