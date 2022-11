Pleite von NBG-Fiber: Landesräte fordern in Energiekrise Schutzschirm

Reaktion aus der NÖ Landespolitik auf den NÖN.at-Bericht über die gescheiterte Sanierung und das eingeleitete Konkursverfahren über die NBG-Fiber GmbH in Gmünd: Die Bundesregierung müsse hinsichtlich der Energiekrise „nun rasch in die Gänge“ kommen und einen zumindest bis Ende 2023 gültigen „Schutzschirm über unsere Betriebe" spannen, betonen Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger und Arbeitsmarkt-Landesrat Martin Eichtinger (beide ÖVP) in einer gemeinsamen Aussendung.

Landesräte: Aktueller Energiekostenzuschuss nicht ausreichend, um weitere drohende Insolvenzen abzuwenden

In der aktuell ausgearbeiteten Form sei der Energiekostenzuschuss nicht in der Lage, weitere drohende Insolvenzen der kommenden Monate zu verhindern, „daher brauchen unsere Betriebe jetzt Klarheit, mit welchen Bundeshilfen sie rechnen können, um die Energiekrise zu meistern“.

Seitens der NBG-Fiber GmbH sind die finanziellen Turbulenzen neben Lieferschwierigkeiten und einer um mehr als ein Jahr verzögerten Fertigstellung der Produktionsstätte vor allem auch auf die Energiekosten-Explosion zurückzuführen. Gegenüber dem Spatenstich 2019 seien die Tarife um das Siebenfache gestiegen, hatte es schon zum Zeitpunkt der Insolvenz Ende September geheißen.

Alleine ein Stromverbrauch von mehr als 2.700 Einfamilienhäusern

Energie ist ein zentraler Kostenfaktor für die Produktion der Glasfaser-Rohlinge: In 120-stündigen, hochkomplexen Verfahren werden unter größter Hitze aus Gasen etwa 70kg schwere, reinste Glaskolben („Preforms“) gebildet – aus denen später gut 2.500 Kilometer Glasfaser gezogen werden. Im Vollbetrieb bräuchte das Gmünder Werk nach Firmenangaben unter anderem den Jahresbedarf an Strom von mehr als 2.700 Einfamilienhäusern sowie sieben Millionen kWh Erdgas.

Solidarität mit den Beschäftigten

Die Landesräte Danninger und Eichtinger streichen angesichts des bereits eingeleiteten Herunterfahrens des Betriebes in Gmünd ihre Solidarität mit den betroffenen Dienstnehmern hervor. „Jetzt ist es wichtig, rasch den Betroffenen zu helfen. Daher haben wir bereits mit der Geschäftsführung Kontakt aufgenommen und an sie appelliert, gemeinsam mit dem Betriebsrat zeitnah einen fairen Sozialplan abzuschließen“, betonen sie.

