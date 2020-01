Die Gemeinderatswahl 2020 naht in Riesenschritten – und die NÖN hilft in der Bezirkshauptstadt bei der Entscheidungs-Findung: Am 16. Jänner wird ab 19.30 Uhr in den Seminarraum des Hotel-Restaurant Goldener Stern am Stadtplatz zur Podiumsdiskussion mit allen Gmünder Spitzenkandidaten eingeladen.

Die Moderation der Veranstaltung übernimmt NÖN-Waldviertel-Chef Markus Lohninger. Er wird Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP), Vizebürgermeister Hubert Hauer (Liste AfG), Stadtrat Thomas Miksch (SPÖ) und Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) Fragen wie diese stellen: In welchen Bereichen liegt der dringendste Handlungsbedarf für die kommenden fünf Jahre? In welche Richtung soll sich die Stadt generell weiter entwickeln? Warum sollen die Gmünder gerade Ihrer Partei die Stimme geben? – Nach dem allgemeinen Fragenblock können natürlich auch Besucher Fragen stellen.

Der Eintritt ist frei, kostenlose Platzreservierungen sind bis 15. Jänner via Mail an redaktion.gmuend@noen.at möglich.