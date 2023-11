Gmünd „O'zapft is“: Das Weihnachtsbier im Hopferl ist angestochen

D as Stadtwirtshaus Hopferl in Gmünd hat am 3. November wieder zum Bieranstich eingeladen. Wie jedes Jahr gibt es auch heuer ein Fass Weihnachtsbräu: den Schremser Weihnachtsbock mit 7,2 % vom Fass.