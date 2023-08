Gmünd Ökumenisches Fest in der Friedenskirche

Beim Tauferinnerungsfest: Martina Diesner-Wais, Pfarrer Herbert Schlosser, Vizebürgermeisterin Heidenreichstein Margit Weikartschläger, Bezirkshauptmann Christian Pehofer, Gemeindeleiter der Evangelikalen Freikirche in Waidhofen Dietrich Waldmann, Pfarrerin Dace Dišlere–Musta, Pfarrer Radoslav Pleskot, Pfarrer aus Hoheneich Andreas Sliwa, Diakon Roland Senk, Vikar Friedrich Mikesch, Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Foto: DischlerMedia

E in Tauferinnerungsfest fand in der evangelischen Friedenskirche in Gmünd statt. Über 80 Gläubige, fünf Geistliche aus den umliegenden katholischen Pfarrgemeinden – Pfarrer Radoslav Pleskot, Diakon Roland Senk, Pfarrer Andreas Sliwa, Pfarrer Herbert Schlosser und Vikar Friedrich Mikesch- nahmen an dem ökumenischen Gottesdienst zur Erinnerung an ihre Taufe in der Kirche, zusammen mit der evangelischen Pfarrerin Dace Dišlere-Musta, teil.

Es feierten auch der Gemeindeleiter aus der Evangelikalen Freikirche in Waidhofen, Dietrich Waldmann, der Initiator des Viertelfestival-Projekts „Das Evangelische – eine Erzählung“ Karl A. Immervoll mit seiner Gattin Ulli, Gmünds Bürgermeisterin Helga Rosenmayer, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, die Heidenreichsteiner Vizebürgermeisterin Margit Weikartschläger und auch Bezirkshauptmann Christian Pehofer mit. Bei strahlendem Sommerwetter feierten die Besucher anschließend bei Speis und Trank im Garten weiter. Ein besonderes Highlight war der „musikalische Teppich“, den Claudia Volf und Sigrid Machowetz ausbreiteten. Liebevoll hergerichtete Mitmach-Stationen zum Thema Wasser fanden bei den jüngeren Gästen großen Anklang. Fazit: Ein rundum gelungenes Fest zum Abschluss des Waldviertel-Festivals im Zeichen gelebter Ökumene. Feierten im Garten weiter: Pfarrerin Dace Dišlere-Musta, Kuratorin Solveig Gschaider, Projektleiter Karl Immervoll, Claudia Volf, Sigrid Machovetz. Foto: DischlerMedia