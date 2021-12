Ohne SPÖ zu Budget

Im historischen Ambiente des Gmünder Palmenhauses traf der Gemeinderat am 13. Dezember zum letzten Mal für dieses Jahr zusammen. Dabei gab es von heftigen Streits vergangener Weihnachtssitzungen im Schatten der Coronavirus-Pandemie keine Spur: Die SPÖ beließ es bei klarer, aber sachlicher Kritik an der Informationspolitik der Stadtregierung aus ÖVP, FPÖ und AfG – Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) entschuldigte sich und gelobte Besserung.

Gerade der Budget-Voranschlag bilde mit dem finanziellen Rahmen ein wichtiges Instrument für die Gemeinde, sagte SPÖ-Klubchef Thomas Miksch nach Verlesung der Eckpositionen durch Finanz-Stadtrat und Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG): Im Vorfeld habe es weder Ausschuss-Sitzungen, noch Vorbesprechungen oder Jour-Fixes gegeben, das sei angesichts der Komplexität des Themas unverständlich. Die SPÖ sei als Opposition überhaupt nicht eingebunden gewesen. „Der Gemeinderat ist auch eine Wertegemeinschaft. Enthält man Teilen des Gemeinderates wichtige Informationen vor, ist eine ausgewogene Meinungsbildung nicht möglich“, erklärte Miksch, warum die Sozialdemokraten dem Voranschlag keine Zustimmung gaben.

„Geht auch um politischen Gestaltungswillen“

Sie habe gehört, dass er sich bei Kassenchef Clemens Köhler sehr genau informiert habe, sagte dazu Bürgermeisterin Helga Rosenmayer. Miksch: Das sei aus eigenem Antrieb erfolgt, um zumindest gewisse Zahlen zu erfahren, „es geht aber auch um politischen Gestaltungswillen. Den kann ich nicht mit einem Beamten diskutieren.“ Er wünsche sich, in Sitzungen wieder eingebunden zu werden, „aber dazu müssen sie auch stattfinden“.

Stadtchefin Rosenmayer rechtfertigte die Anbahnung des Budgets durch großflächige Arbeit im Homeoffice, „natürlich wird es künftig wieder Ausschusssitzungen und auch Jour-Fixes, die wir in letzter Zeit leider ausfallen lassen mussten, geben“. Zugleich dankte sie Hauer und Köhler für die Ausgestaltung des Voranschlages, der auch von der Aufsichtsbehörde als „sehr umsichtig und genau“ eingestuft worden sei.

Das Budget für 2022, das also ohne Stimmen der SPÖ-Mandatare beschlossen wurde, fällt ausgeglichen aus. Es beinhaltet im Ergebnisvoranschlag Gesamterträge von 20,56 Millionen Euro, die die geplanten Aufwendungen (Sachaufwände 8,09, Personalaufwände 6,31 Mio. Euro) um 615.500 Euro übersteigen.

Im Finanzierungsvoranschlag stehen Einzahlungen von 24,45 Millionen Euro – inklusive Förderzusagen, geplanten und fiktiven Darlehensaufnahmen – Auszahlungen von 26,86 Millionen Euro entgegen. Konkrete neue Projekte führte Finanz-Stadtrat Hauer nicht an. Enthalten seien aber auch Projekte, die „sich noch teilweise in Entwicklung befinden“, darunter die Erweiterung des Wasserwerkes und neuerlich der Fortbau des Hochwasser-Schutzes an der Lainsitz.

Hauer: Abgaben für die Stadt deutlich gestiegen

62 Prozent der für Ende 2022 vorgesehenen Schulden (gesamt 32,41 Millionen Euro) seien durch Gebühren und Mieten gedeckt, so Hauer. Er mahnte einmal mehr zu Budgetdisziplin: Angesichts der Coronakrise sei mit geringeren Einnahmen aus Ertragsanteilen des Bundes oder Kommunalsteuer zu rechnen, zugleich seien um mehr als 230.000 Euro gestiegene Ausgaben alleine für Berufsschul-Erhaltung, Sozialhilfe-, Kinder- und Jugendhilfe- sowie NÖKAS-Umlage (Spital bzw. Rettung) zu stemmen.

Die SPÖ sehe die Entwicklung der Finanzen mit Sorge, sagte SPÖ-Stadtrat Thomas Miksch zum Voranschlag, ohne konkrete Budgetpositionen zu nennen: Die aktuelle Finanzpolitik werde Gmünd „auf absehbare Zeit harte Konsequenzen“ bescheren.