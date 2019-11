Die UN-Women-Kampagne und die Farbe Orange standen am 25. November in der Evangelischen Kirche im Mittelpunkt: Der Soroptimist Club Waldviertel lud zum Auftakt von „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, daher auch die Farbe Orange.

Als Mahnzeichen gegen Gewalt an Frauen sind bis 10. Dezember an die 60 öffentliche Gebäude orange beleuchtet – so auch die Evangelische Kirche in Gmünd. Pfarrerin Dace Dislere-Musta eröffnete die Veranstaltung und die Präsidentin des Soroptmist Clubs, Ruth Schremmer, konnte Barbara Stöger von der Bezirkshauptmannschaft, Silvia Moser von der Landesregierung und Bürgermeisterin Helga Rosenmayer sowie Vertreter vom Lions-Club begrüßen. Soroptimist-Programmdirektorin Jossy Backhausen stellte klar: „Gewalt hat in unserer Kultur keinen Platz. 16 Tage gegen Gewalt sind toll, optimal wären 365 gewaltfreie Tage.“

Der Vortrag von Elisabeth Eckhart „Gewalt in den Familien“ regte zum Nachdenken an. Bei der Podiumsdiskussion standen Bezirkspolizeikommandant Wilfried Brocks, die Juristin Sylvia Zwettler vom Gewaltschutzzentrum Waldviertel, die Spitalsärztin Julia Dlask, Nicole Mayerhofer (Frauennotwohnung) sowie Christian Scheidl Männerberatung) Rede und Antwort.

Pfarrerin Dace Dislere-Musta steht noch bis 10. Dezember (Zeiten im Aushang bei der Kirche) für Gespräche bereit.