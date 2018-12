Eine Gmünder „Institution“ hört auf: Der bekannte und beliebte Gynäkologe Mohammad Heydari schließt am 21. Dezember nach 30 Jahren seine Ordination in der Gewerbegasse. Gemeinsam mit seiner Ordinationsmitarbeiterin Margit Thür tritt er in den Ruhestand. „Der Abschied fällt mir schwer, ich hatte viele nette und dankbare Patientinnen, die mittlerweile schon aus vier Generationen kommen“, so Heydari.

Der Gynäkologe begann 1978 am Krankenhaus Gmünd seinen beruflichen Werdegang im Waldviertel. „Die Gyn am Gmünder Krankenhaus war damals Vorreiter. Ärzte aus Deutschland, Italien und aus der Schweiz kamen zu uns, um die neueste Operationsmethode bei Senkungen zu lernen“, blickt Heydari, der auch die Leitung dieser Abteilung übernommen und diese bis 2009 innegehabt hat, zurück. „Wie viele Geburten und Operationen ich in all den Jahren durchgeführt habe, weiß ich nicht. Es waren sehr, sehr viele“, betont Heydari, der 1987 seine eigene Ordination eröffnet hat.

Einziger Interessent abgesprungen

Traurig zeigt sich der beliebte Arzt darüber, dass es bisher keinen Nachfolger für seine Ordination gibt: „Einen Interessenten hat es gegeben, aber der ist leider abgesprungen. Jetzt wird die frei werdende Kassenpraxis seitens der Ärztekammer ausgeschrieben. Ein Nachfolger könnte sofort in meiner Ordination beginnen“, meint Heydari. In den vergangenen Wochen musste er sich von vielen treuen Patientinnen verabschieden.

Seinen Ruhestand will Heydari ab 21. Dezember vermehrt mit seiner großen Leidenschaft, dem Golfen, genießen. Aber auch Reisen und Konzertbesuche sollen auf seinem Terminplan berücksichtigt werden. Großen Dank spricht er nicht nur den Patientinnen, sondern auch seiner langjährigen Mitarbeiterin Margit Thür aus.