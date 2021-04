Im Vorjahr war die grenzübergreifende Kultur-Biennale „Übergänge- Přechody“ in der Doppelstadt Gmünd/České Velenice wegen des Coronavirus kurzfristig vertagt worden, im laufenden Jahr zeichnet sich immer noch keine Erleichterung in Sachen Pandemie ab. Obmann Thomas Samhaber legt sich aber drei Monate vor der geplanten Eröffnung fest: „Die Begegnung ist ein zentrales menschliches Bedürfnis. Die Kunst soll Brücken schaffen, darf sich nicht zurückziehen – daher wird es von 22. bis 25. Juli definitiv ein Festival geben!“

Die Band mit 2.000 Besuchern wird’s nicht geben. Geplant wird demnach die Abhaltung von 40 Veranstaltungen an vier Tagen, wobei man alle denkbaren Szenarien einkalkulieren und somit auf eine stufenweise Reduktion bzw. Anpassung des Festivals – auch mit der Option von Eintrittstests – vorbereitet sein will. „Eine Band mit 2.000 Besuchern im Schlosspark wird‘s wohl nicht geben. Aber es gibt einen Plan B, einen Plan C, D und auch E. Im schlimmsten Fall möchten wir am Grenzübergang Access-Industrial-Park ein ‚öffentliches Wohnzimmer‘ an der Grenze mit Bühne in der Mitte und national getrenntem, aber doch nebeneinander weilendem Publikum“, sagt Samhaber beim NÖN-Lokalaugenschein am Fußgänger-Übergang Bleyleben.

Dort, wo gerade am viel beachteten Aufbau des internationalen „Healthacross Gesundheitszentrum Gmünd“ gearbeitet wird, ist der Übertritt aktuell eigentlich verboten. Das hindert ein Dutzend Leute alleine während des NÖN-Termins nicht daran, das Lainsitzbrückerl zu betreten und ungeniert ans andere Ufer ins andere Land zu marschieren – während einen Kilometer weiter der offizielle Grenzübergang Böhmzeil lückenlos von Militär und Polizei bewacht wird.

„Gemeinsam an der Grenze heulen.“ Wir leben einfach in einer absurden Zeit. Und jede Zeit braucht ihren kulturellen Ausdruck, findet Thomas Samhaber. „Ein Festival muss nicht lustig sein. Aktuell ist es authentischer, wenn man an beiden Seiten der Grenze steht und gemeinsam heult, als wenn das Bier in Strömen fließt.“

Er sieht das Festival als wichtiges Lebenszeichen der Waldviertler Kultur und „Plädoyer für offene Grenzen“, wie auch immer diese gerade aussehen. Das Programm orientiert sich in weiten Teilen an den Plänen für 2020, als Künstler aus sieben Nationen eingeladen waren. Teilnehmende aus Spanien und Moldawien mussten schon für heuer ausgeladen werden, solche aus Tschechien, Slowakei, Ungarn, Ukraine und Deutschland sind noch im Spiel.

Der „Plan A“ würde an acht Schauplätzen unter anderem Cellomusik, Balkansound, Latin- und Salsarhythmen, einen Bandcontest, das Wien-Linzer Indiepop-Sextett „Color The Night“ mit Sänger Paris Zinner/Wultschau und Bassist Lukas Märkl/ Niederschrems, Straßentheater (Juwi), Outdoor-Theater („Please leave a message“), Visuals und das Theaterstück „Zoltán wird wieder beerdigt“ über Ereignisse einer „Zwillingsgemeinde“ an der Grenze zwischen der heutigen Ukraine und Slowakei vorsehen. Für Sonntag ist eine Matinee mit Musik um 1920 geplant. Noch einmal soll die Beziehung Franz Kafka-Milena Jesenská ein Schwerpunkt-Thema für Lesungen, Symposium und eine Denkmal-Enthüllung am Ort der Begegnungen nahe des heutigen Bahnhofes České Velenice bilden. Aber: Nichts davon ist eben fix, selbst die Denkmal-Pläne sind von Fragezeichen umhüllt.

Was kommt nach der Sintflut? Der internationale Austausch mit Künstlern sei durch das Virus beeinträchtigt, aber nicht abgerissen, betont Thomas Samhaber. Groß sei der Optimismus da wie dort nicht. In Tschechien werde das rasante Auf und Ab mit vielen Covid-Todesfällen zunehmend ein Thema künstlerischer Aufarbeitung. Wozu man sich in Zeiten der Pandemie, die Kulturschaffende an beiden Seiten der Grenze auch wirtschaftlich an ihre Grenzen bringt, im Rahmen des Festivals hervorragend austauschen wird können, das liegt für Thomas Samhaber auf der Hand: „Die große Frage ist, was wird nach der Sintflut kommen? Wir müssen uns mit der Welt danach auseinandersetzen.“ Auch deshalb hält er die Idee vom öffentlichen Wohnzimmer im Access-Park für eine angebrachte Minimalversion im Fall, dass – trotz zuversichtlicherer Erwartungshaltung – alle anderen Stricke reißen.