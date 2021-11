Partnerschaft: NBG-Gruppe setzt auch auf indischen Markt

Die Gmünder NBG-Gruppe setzt ein Bein in den indischen Markt: Sie ging eine dreijährige Partnerschaft für faseroptische Sensorlösungen mit der Comint Systems and Solutions Private Limited (CSSPL), einem führenden Systemintegrator für Entwicklungs-, Konstruktions- und Produktionsdienstleistungen mit Sitz in Hyderabad, ein.

Die Inder wollen NBG bei Förderung, Verkauf und Service von Fiber Optic Sensing-Lösungen für innovative Überwachungssysteme (Perimeter Intrusion Detection Systemen; PIDS) helfen – das dient etwa dem rechtzeitigen Erkennen von Einbrüchen sowie Systemen zur Überwachung des Strukturzustands von Gebäuden, Tunnel, Brücken, Dämmen oder Autobahnen.

„SHM“ (Structural Health Monitoring) dient wie berichtet dazu, die Sicherheit eines Bauwerks zu gewährleisten und Instandhaltungsmaßnahmen zu planen und zu optimieren, bevor es zu lebensbedrohlichen oder teuren Situationen kommt. Die Waldviertler verpflichten sich dafür, als „Value Added Solution Partner“ ihr gesamtes Wissen im Bereich der faseroptischen Sensorik zur Verfügung zu stellen. Dabei geht es um technischen Support, Design und Schulungen für die Mitarbeiter des indischen Partners zu Fiber Optic Sensing-Lösungen von NBG. Davon werde in der Folge die gesamte indische Glasfaserindustrie profitieren, wird betont. – Comint Systems and Solutions ist ein Anbieter für direkte „End-to-End“-Lösungen im Bereich der Verteidigungselektronik und bietet schlüsselfertige Lösungen etwa in Form mobiler Telemetriestationen für Flugtests, Integrationstests und Systemvalidierung über leistungsstarke Breitband-Datenspeicher an.