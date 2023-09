Pension: Karl Ferus verabschiedet sich nach sechs Jahren vom Strandbad

Eigentlich war es nur ein Spaß, als Karl Ferus im Jahr 2017 geäußert hat: „Wenn ihr einen Wirt beim Strandbad braucht, dann sagt es mir.“ Kurz davor hatte der Pächter aufgehört, 2018 wurde der Spaß zur Realität: Man trat an Ferus heran und er sagte zu.

Mit 1. Mai 2018 übernahm der Gemeindemitarbeiter den Kiosk beim Strandbad in Breitensee lediglich mit einigen wenigen Utensilien. Danach holte er mit privater Investition zahlreiche Geräte dazu, die für einen guten Kantinenbetrieb nötig sind. Er organisierte von verschiedenen Firmen und Lieferanten unter anderem Sonnenschirme mit Ständer und vieles mehr, baute mit regionalem Fleischer und Bäcker eine gute Geschäftsbeziehung auf und ist stolz, seinen Gästen immer beste Qualität bieten zu können. Nun schließt er am 30. September die Türen seines Kiosks ein letztes Mal. Ob und wie die Bewirtung im Strandbad in der nächsten Saison laufen wird, ist noch nicht fix geklärt.

Aufgrund Ferus' Initiative wurden laufende Ausbauarbeiten durchgeführt und ein dritter Container angebaut. Der Kiosk wurde mit Holz verkleidet und mit einem Dach samt Vorsprung im Ausgabebereich versehen. Liegestühle für Badegäste, Sitzgarnituren und Palmen zur Dekoration wurden organisiert und immer wieder Blumen in den Kästen eingepflanzt. Unter Mithilfe seiner Gattin Helga, die Küchenerfahrung aufweist und viele Ideen einbrachte, wurde das Angebot im Rahmen der bestehenden Konzession erheblich aufgestockt und verbessert, sodass den Gästen qualitativ hochwertige Angebote in einer angenehmen Atmosphäre kredenzt werden konnten.

Foto: Karl Tröstl

„Ich bin stolz auf das, was ich hier aufgebaut habe und wollte immer ein familienfreundlicher Betrieb sein – einerseits mit günstigen Preisen, großen Portionen und gutem Service“, sagt Karl Ferus. Es gab für anwesende Kinder immer wieder Kleinigkeiten als Geschenk. In den sechs Jahren seiner Tätigkeit hat Ferus viele Freunde auch aus dem nahen Tschechien gewonnen, die ihn regelmäßig besuchten. In der Mittagszeit kamen Arbeiter, um einen raschen Imbiss zu konsumieren. Viele dieser Stammgäste haben ihn in den letzten Tagen zum Abschied besucht. Sie brachten auch Geschenke mit Fotos vom gemütlichen Beisammensein mit. „Das wird mir alles sehr fehlen“, sagt Karl Ferus. Er ist bereits um eine ehrenamtliche neue Aufgabe bemüht.