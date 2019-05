Zu einer Personalrochade im Gmünder Wifi kommt es Anfang Juli: Der ehemalige Leiter Erwin Schierhuber verabschiedet sich in seinen Ruhestand. Für ihn übernimmt Leopold Streicher.

Streicher war vor seiner Karriere beim Wifi Regionaldirektor der Waldviertler Sparkasse Bank AG sowie Obmann und Präsident des SV Sparkasse Waidhofen. Für eine Stellungnahme zu seiner neuen Aufgabe war er auf NÖN-Nachfrage noch nicht erreichbar.

"Es ist ein abwechslungsreicher Job"

Sein Vorgänger, Erwin Schierhuber, arbeitete 45 Jahre lang beim Wifi. Seit 1994 war er in Gmünd tätig. „Es ist ein abwechslungsreicher Job, deshalb bin ich so lange geblieben“, erklärt der 65-Jährige im Gespräch. Er begann in der Rechnungsabteilung, später wechselte er in die Sektion Handel. Dort absolvierte er Dienstreisen, etwa in die Türkei. „Im Waldviertel beschränkten sich meine Dienstreisen auf Litschau oder Heidenreichstein. Aber auch das war schön“, sagt Schierhuber lachend.

In seiner Pension möchte er jetzt eine „Riesenliste“ abarbeiten, die sich über die Jahre aufgestaut hat: „Ich möchte reisen und möchte einiges in Haus, Hof und Garten erledigen. Vielleicht kommen mir auch bald Aufgaben als Opa zu.“ Auch, dass er vielleicht unter die Künstler gehe, deutet der langjährige Wifi-Leiter mit einem Augenzwinkern an: „Meine Frau sagt oft: ‚Kunst mir da helfen?‘“

Unter Schierhubers Führung erweiterte das Wifi sein Angebot zuletzt um ein Jugendbildungszentrum Waldviertel. Dazu wurden zusätzliche Werkstätten und Kursräume geschaffen. „Das Ziel dabei ist, dass Jugendliche innerhalb drei Monaten ein Praktikum finden.“