Peter Wabra in der Taverna Perikles: Griechenland zu Papier gebracht

Wäre es nur nach ihm gegangen, so hätte er seine Bilder nicht unbedingt der Öffentlichkeit präsentieren müssen. Trotzdem zieren etwa 20 Werke, gezeichnet von Peter Wabra aus Gmünd, seit wenigen Tagen die Gasträume der Taverna Perikles in der Litschauer Straße.

Es ging nämlich auch nach Hans-Martin Vischer: Der ehemalige Leiter der Chirurgie im Landesklinikum Gmünd und selbst großer Griechenland-Fan ermutigte Wabra nach einem zufälligen gemeinsamen Wirtshaus-Gespräch zur Ausstellung seiner Werke. Familie und Bekannte kamen vorige Woche zur Vernissage von „Griechische Träume“. Seit über 40 Jahren besucht Peter Wabra immer wieder Griechenland, gerade Santorin inspiriert ihn in seiner Malerei. Er stellt vor allem Landschaftsmotive und Bauwerke dar – mal recht detailgetreu, mal eher abstrakt. Bis auf ein paar wenige Kreidezeichnungen arbeitet Wabra mit Aquarelltechnik. Farben, Stifte und Blöcke hat er auf Griechenland-Reisen üblicherweise im Koffer mit. „Ich bin an die Koffergröße gebunden, habe dadurch viele kleine Bilder, die ich am Zeichenblock gemacht habe“, erklärt Peter Wabra.

Schon in der Jugend und in der Schulzeit habe er Zeichnen und die Malerei als schöne Freizeitbeschäftigung kennengelernt, von einem ehemaligen Lehrer sei er darin unterstützt worden. Beruflich hat es ihn in technische Bereiche verschlagen, die Kreativität blieb ihm als Hobby: „Ich dachte nie daran, die Bilder herzuzeigen.“ Für die Ausstellung musste er seine Bilder dementsprechend zuerst einmal ordnen und aufbereiten. Zu sehen sind Peter Wabras Griechenland-Ausflüge auf Papier zu den Öffnungszeiten der Taverna Perikles.