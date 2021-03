Einen neuen Weg einer Veranstaltung bestritt die Katholische Studentenverbindung Leopoldina Gmünd am vergangenen Freitag. Da aufgrund der Corona-Pandemie Veranstaltungen mit persönlicher Anwesenheit von Gästen nicht möglich sind, nutzte man erstmals das Internet, um einen Vortrag im „Live-Stream“ durchzuführen.

Referent war der gebürtige Gmünder Heribert Pittner, der über mehrere Jahrzehnte für die Zulassung von Medikamenten und Impfstoffen in Österreich verantwortlich war und Österreich ab dem EU-Beitritt im zuständigen Europäischen Gremium vertrat. Pittner studierte Medizin in Graz, wurde anschließend zum Facharzt für Pharmakologie ausgebildet. In diesem Fach habilitierte er sich auch und wurde nach einigen Jahren in der Forschung im Gesundheitsministerium für die Medikamentenzulassung angestellt.

Zur aktuellen Situation referierte Pittner und bezeichnete es als großartige Leistung der Forschung, dass in so kurzer Zeit wirksame Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickelt wurden, die auch allen strengen Überprüfungen standgehalten haben. „Jeder Impfstoff, der zugelassen wird, ist auch sicher“, meinte der Gmünder. Er selbst habe bereits Impftermine zugeteilt bekommen und werde diese auch in Anspruch nehmen.

Der Vortrag endete mit einer lebhaften Diskussion mit 18 Leopoldina-Mitgliedern, die auch aus München und Wien zugeschaltet waren.