Pläne für Baustellenjahr: Auch Stiftergasse wird Thema

Das Hauptaugenmerk des Baustellenjahres 2022 in Gmünd liegt am Grätzl rund ums Gymnasium, wo schon im Vorjahr intensiv gearbeitet wurde. Für heuer erhielt Leyrer+Graf einstimmig den Auftrag zur Generalsanierung der Alois-Schwarzmüller-Gasse im Bereich zwischen Gymnasiumstraße und Czadekgasse (etwa 117.000 Euro) sowie die Generalsanierung der Schulgasse (Kosten: etwa 450.000 Euro).

Für die Schulgasse hatte ÖVP-Stadtchefin Helga Rosenmayer via NÖN auch eine optische Neugestaltung zwecks Einbremsung des Verkehrs in der aufgewerteten Achse zwischen Schremser Straße und Bahnhofstraße sowie den Bau eines Geh- und Radweges angekündigt. Wie das in der relativ schmalen Straße konkret aussehen soll, das ist laut Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) noch offen, am Preis ändere sich aber nichts mehr.

Ebenfalls angegangen werden zwei Projekte in der Neustadt, die primär durch Starkregen-Ereignisse im Vorjahr prioritär wurden: Stiftergasse und Lainsitzweg müssen wegen schwerer Kanalschäden saniert werden. Die Arbeiten für Kanal und Wasser – laut Stadtrat Preis sind teils grabenlose Verfahren möglich – leistet Leyrer+Graf bei Kosten von etwa 309.000 Euro.

In der Stiftergasse wird zudem im Bereich zwischen Conrathstraße und Dr.-Karl-Renner-Straße die schwer desolate Fahrbahn erneuert und dabei auch neu gestaltet. Kostenpunkt für das kurze Stück: etwa 170.000 Euro bei Leyrer+Graf. Teurer wird im Zuge der Kanalarbeiten die Sanierung des Lainsitzweges vis-à-vis des Lagertores in Richtung Autowerkstatt Eder, die Kosten belaufen sich hier – wieder bei Leyrer+Graf als Best- und Billigstbieter – auf etwa 343.000 Euro.

Ein Schnäppchen ist im Vergleich eine erstmals 2019 angekündigte Investition in die Radler-Sicherheit bei einer Osteinfahrt: In Zusammenarbeit mit dem Land NÖ wird in der Schremser Straße von Schrems kommend links ein Geh- und Radweg als Verbinder zwischen Tankstelle und dem Abzweiger Richtung SV-Sportplatz/Schulgasse (Pension Meridianstein) gebaut. Bestehende Grünstreifen sollen dafür etwas schmäler werden. Die Straßenmeisterei Schrems übernimmt die Arbeiten, die Stadt Gmünd die Materialkosten (etwa 22.000 Euro).

Stadtrat Preis zum Zeitplan: „Das Projekt Schulgasse kann nur während der Ferien abgewickelt werden, die anderen Projekte sollen im Lauf des Jahres ausgeführt werden.“

