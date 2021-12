Pläne für Gemeindebauten: Sanierung verzögert sich

Eigentlich hätte beim Gemeindewohnhaus in der Schremser Straße 36 – wo heuer der Linksabbieger errichtet wurde – im Spätherbst eine Generalsanierung anlaufen sollen. Geschehen ist dato nichts: Unterlagen müssen an die Förderstelle im Land NÖ noch nachgereicht werden, bevor es losgehen darf.

Vergeben wurden die Arbeiten wie berichtet schon im Juni im Gemeinderat, die größten Aufträge gingen an Leyrer+ Graf (Bau- & Zimmererarbeiten; 617.000 Euro), RLH Gmünd/Vitis (Fenster/Türen, Tischler- und Fliesenlegerarbeiten, Heizung; 390.000) und Metalltechnik Silbernagel (Schlosserarbeiten; 338.000). Vorgesehen ist unter anderem die Errichtung von Anbaubalkonen, Heizung und Aufzug, erneuert werden unter anderem Wärmedämmung, Dacheindeckung, Fenster & Türen. An sich seien die Daten, die zum ebenfalls geplanten Anschluss ans Fernwärmenetz erforderlich sind, bereits im Energieausweis ausgewiesen, erklärt der zuständige Stadtrat Benjamin Zeilinger (FPÖ) auf NÖN-Nachfrage. Aber: Vom Land NÖ sei ein ergänzendes Gebäudedatenblatt angefordert worden, in dem die einzelnen Punkte auch entsprechend der beteiligten Betriebe angegeben werden. Erst nach der amtlichen Zustimmung könne der Baustart erfolgen.

Heuer rechnet Stadtrat Zeilinger schon nur noch mit „maximal der gemauerten Außenkonstruktion für den Aufzug“. Alles Weitere werde sich ins Frühjahr 2022 verzögern, sobald es das Wetter zulässt. „Dafür wird es dann einen flotten Bauplan geben.“

Schwesternheim soll endlich Upgrade erhalten

An sich will Benjamin Zeilinger am Plan festhalten, jedes Jahr ein Gemeindewohnhaus generalzusanieren. Jenes in der Schremser Straße wird 2022 für 2021 nachgeholt. Als reguläres Sanierungsprojekt für 2022 will Zeilinger indes eines der historischen Gebäude der Gmünder Neustadt angehen: In der Pestalozzigasse 8 harrt das ehemalige, in markante Rottöne getauchte „Schwesternheim“ seit Jahrzehnten einer Revitalisierung. „Die Sanierung wäre mir ein wirkliches Anliegen“, betont Zeilinger. Das Gebäude wurde im Ersten Weltkrieg als Schwestern-Wohnhaus für die Chirurgie im großen Spital des Flüchtlingslagers errichtet.

Die Parzelle umfasst neben dem Haupthaus auch einen Anbau, in dem einst der Speisesaal und später eine Außenstelle der Volksschule untergebracht war – ehe er ebenfalls zum Wohngebäude umfunktioniert wurde. Die Herausforderung wird neben dem insgesamt sehr strapazierten Zustand des Gebäudes der Umstand, dass dieses auf der Liste der denkmalgeschützten Objekte der Bezirkshauptstadt steht.

Ab 2023 wird Gemeindebau in Bahnhofstraße Thema

Seine Schatten wirft indes auch ein weiteres, für 2023/24 anberaumtes Sanierungsprojekt voraus: An der Adresse Bahnhofstraße 5 in der Gmünder Altstadt befindet sich über der Buchhandlung Stark und einem Zugang zur Meridian-Passage auch ein in Richtung Passage ausgedehntes Gemeindewohnhaus – das vor 29 Jahren zur Errichtung der Passage etwas redimensioniert hatte werden müssen und unterschiedliche Standards vereint. „Manche der ganz oben gelegenen Wohnungen haben noch Gruppentoiletten und Bad am Gang, das möchten wir ändern“, sagt Stadtrat Zeilinger. Um Nasszellen einbauen zu können, werden demnach auch Mauern versetzt werden müssen.

Die Planungen und Arbeiten sollen hier möglichst unter Berücksichtigung der Interessen der Mieter erfolgen, kündigt Zeilinger an. Er hält auch eine stockweise Sanierung für denkbar. Einzelne frei werdende Wohnungen werden nach dem Auszug von Mietern jedenfalls schon nicht mehr nachbesetzt.