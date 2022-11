Pläne für neue Siedlung beim Harabruckteich in Top-Lage

Nachdem die NÖN mehrfach mit Gerüchten über Siedlungsvisionen für Gmünd konfrontiert wurde, bestätigt es der für Wohnraum zuständige Stadtrat Johannes Tüchler (ÖVP) auf Nachfrage: Die Stadt Gmünd plant in Top-Lage hinter den Harabruckteichen – nahe Schulen, Bahnhof, Einkaufsmeile, Spielplatz und zugleich direkt am Teichkettenweg – die Schaffung neuen Baulandes. Spekulationen über Pläne im wirklich großen Stil samt Genossenschaftsbau und neuer Durchzugsstraße schiebt Tüchler aber klar einen Riegel vor: „Das ist nicht angedacht und wäre auch gar nicht möglich.“

Foto: privat

Konkret spricht er von zwei Etappen, in denen östlich der Kreuzung von Teichpromenade und Verlängerung der Habsburg-Lothringen-Straße (siehe Grafik) zunächst elf und später drei bis vier weitere Bauplätze in den Verkauf gelangen sollen. Das Projekt sei kein Geheimnis, betont Tüchler. Aber es handle sich um einen bereits langen Prozess, der nun erst langsam in seine finale Phase gelange: Die Flächen seien innerhalb mehrerer Jahrzehnte Stück für Stück durch die Stadt Gmünd angekauft worden, im März 2022 folgte schließlich die Berücksichtigung als Bauland-Wohngebiet im Flächenwidmungsplan (auch online bereits abrufbar).

Stadtrat Johannes Tüchler will noch heuer Details präsentieren. Foto: Archiv

Aktuell feilt demnach ein Vermessungsbüro am finalen Parzellierungs-Entwurf. „Danach sollten noch heuer nähere Details wie die konkreten Parzellen feststehen, anhand derer es dann Sinn machen wird, das Projekt offensiver zu kommunizieren“, kündigt Stadtrat Tüchler an. Der Verkauf soll idealerweise 2023 starten.

Baugründe sollen nur etwa 850 m² groß sein

Um der neuen Voraussetzung einer „ökonomischen Erschließung“ zu entsprechen, geht er jedenfalls von einer schlanken Parzellierung mit etwa 850 m² für jeden der Baugründe aus. Das Wäldchen auf der leichten Anhöhe nach der Kleingartenanlage „Kleinmallorca“ bleibt im Eigentum der Stadt, um den wunderbaren Naturraum und zugleich die räumliche Trennung von Ausflüglern an der hoch frequentierten Teichpromenade und künftigen Siedlungsbewohnern zu bewahren.

Erschlossen werden soll die Siedlung über eine kurze Verlängerung der Habsburg-Lothringen-Straße am Kleinen Harabruckteich vorbei und dann links hinter das Wäldchen.

