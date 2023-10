Pläne im Hause Karasek: Ein ganzes Museum für „Zugspitz“ & Co.

Mit einem Einkehrschwung war nicht zu rechnen. Doch ein kleines Schild mit der Aufschrift „Après Ski Party – here daily“ verspricht viel. Die Temperaturen zu warm, der Schnee nicht vorhanden, auch der Ort passt nicht. Nur die Skier, die wären da. Und sie sollen es auch bleiben: Der Gmünder Unternehmer Kurt Karasek ist gerade dabei, endlich das umzusetzen, was er schon lange als Idee mit ihm herumträgt. Nämlich ein Skimuseum.

Jüngere Generationen verbinden Karasek eher nur mehr mit dem Skiservice, oder höchstens mit dem Händler, der ihnen die ersten eigenen Skier beschert hat. Aber ältere Generationen wissen noch, dass es Kurt Karaseks Großvater war, der ihnen die ersten eigenen Skier gemacht hat. Dieser besondere Teil Familiengeschichte und auch Wissenswertes und Anekdoten rund um Skifahren in Gmünd und im Waldviertel will Kurt Karasek in sein Skimuseum einfließen lassen. Nach langen Überlegungen hat er dafür inzwischen auch den passenden Platz gefunden.

Auf Skiern um die Wette durch die Blockheide

Es soll ein Freilicht-Museum werden und im Hof seines Anwesens in der Litschauer Straße zwischen Geschäftslokal, Tischlerei und Privathaus entstehen. „Ich habe hier viele Wände, da ist überall Platz für Skier“, sagt Karasek und deutet auf die Gebäude rund um ihn, als er im Hof steht. An manchen Ecken hat er schon ausprobiert, wie das aussehen könnte, wenn einen die Skier von oben herab anschauen. Aus dem Fotoarchiv der Familie hat er einige Bilder zusammengestellt, zum Teil auch schon auf witterungsbeständige Tafeln drucken lassen.

Dokumentiert ist darauf zum Beispiel ein Skisport-Event in der Blockheide in den 1930er Jahren, Karasek: „Das weiß ja keiner, dass sowas einmal in der Blockheide stattgefunden hat.“ Oder sein Vater Rudolf beim Besuch von Fachmessen. „Wenn wir unterwegs waren, wurde er immer erkannt und auf unsere „Zugspitz-Skier angesprochen“, erzählt Kurt Karasek. Einerseits habe der 2020 verstorbene Vater seine Idee zum Skimuseum gut geheißen, andererseits habe er die Skier aus eigener Produktion aber nicht mehr sehen können: „Mein Vater und mein Großvater haben sich ja beim Herstellen geplagt, es war anstrengend.“

Die Fototafeln sollen in den kommenden Monaten mit Beschriftungen versehen werden. Dass noch viel Arbeit vor ihm liegt, weiß Karasek: „Es wird sicher noch zwei Jahre dauern, bis alles fertig ist“, sagt er. Aber: In der Vorweihnachtszeit will er sich wieder an der Adventkalender-Aktion rund um die Böhmzeil beteiligen, bis dahin sollen erste Erfolge zu sehen sein.

Ein Blick in Ski- und Unternehmensgeschichte

Wie gesagt: Dass in Gmünd einst Skier produziert wurden, ist vielen wohl nicht mehr bekannt. Die Geschichte geht bis in die 1930er Jahre zurück. Rudolf Karasek, ausgebildeter Wagner, fand damals in der Skiherstellung einen guten Nebenerwerb. Um sein Handwerk weiter zu verbessern, schaute er sich manches bei Tiroler Produzenten ab. Unter der Marke „Zugspitze“ und später „Zugspitz“ wurden anfangs Holz-Skier und später Österreichs erster Vollkunststoff-Ski „Rebell 68“ hergestellt.

Bis in die 1970er Jahre bauten die Karaseks Skier. Bis es sich nicht mehr wirklich ausgezahlt hat und die Konkurrenzsituation schärfer wurde. Manche von Karaseks einstigen namhaften Konkurrenten gibt es heute selbst nicht mehr. Was geblieben ist, sind die Erinnerungen. Viele Erzählungen seines Vaters über die guten alten Zeiten der Waldviertler Skiproduktion hat Kurt Karasek aufgeschrieben – auch sie sollen im Skimuseum weiterleben.

„Zugspitzgasse“ als Schild auf der Vorderseite, ein altes Bindungseinstellgerät mitten drinnen: Eine kleine Hütte beherbergt Kurt Karaseks großen Stolz. Mehrere „Zugspitz“-Originale hat er dort zusammengestellt, im Skimuseum werden sie wohl Spezialplätze bekommen. Mehrere Jahrzehnte sind sie alt, aber noch immer schön gebogen und spitz. Der Berg habe den Großvater in seiner Zeit in Tirol fasziniert, erzählt Kurt Karasek. Deshalb nahm er die Zugspitze einfach mit nach Gmünd.

Warum so viel Tradition?

In seinem Shop probiert sich Kurt Karasek gerne an Ausgefallenem, aber geht es um Skier im Allgemeinen und die seiner Familie im Speziellen, dann ist es ihm ernst. Dann geht es ihm um die Tradition. Er wolle, dass die Geschichte nicht vergessen wird: „Nach mir wird das sonst jedem egal sein“, sagt er. Skiservice bietet er immer noch an.

Von einigen Kunden hat er schon alte Skier bekommen. Er startet zudem einen Aufruf an jene, die Modelle unterschiedlicher Marken aus Produktionsjahren vor den 1980er Jahren zuhause haben. Fürs Museum besonders wertvoll wären freilich Skier, die noch in gutem Zustand erhalten sind. „Wenn ich da hinschaue, erzählt ein jeder Ski eine Geschichte“, sagt Karasek. Wer braucht da schon einen Einkehrschwung.