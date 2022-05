Planungs-Vergabe für Bruckmühle: Das Stromthema wird konkret

Werbung

Viel Wasser ist die Lainsitz hinabgeflossen, seit der Gmünder Gemeinderat im Jahr 2016 den Kauf der Bruckmühle am Eck Litschauer Straße/ Mühlgasse beschlossen hatte – um Visionen für ein Mühlenmuseum und die Reaktivierung des Wasserkraftwerkes an der Wehranlage zu realisieren. Am 16. Mai erfolgte der in Zeiten explodierender Energiepreise überfällige nächste Schritt aber: Neben der Planung einer Fischwanderhilfe wurden auch die Planungen für den Neustart des Kraftwerkes vergeben.

Der Bau der gesetzlich vorgeschriebenen Fischtreppe, die Fischen das Bewältigen der Felsenwehr gegen die Fließrichtung des Wassers zu ermöglichen hat, müsse ohnehin fix bis 2027 erfolgen, sagt ÖVP-Stadtrat Alexander Berger. Einmal sei eine Förderoption verpasst worden, nun stünden aber die Karten im Fall des freiwilligen Baus gut. Eine Verbindung mit dem Kraftwerk biete sich an.

Der Gemeinderat vergab für Detailplanungen zu Fischtreppe und Turbinentausch – samt Aspekten von Einreichplanung bis wasserrechtlicher Bewilligung – Aufträge über insgesamt etwa 46.300 Euro an das Büro Zauner (OÖ) bzw. die „Wasser und Umwelt - Binder und Hinker Ziviltechnik GmbH“ aus Brunn/Gebirge.

Ort mit Vergangenheit

Die Bruckmühle ist die letzte von einst fünf Gmünder Mühlen – und laut Denkmalamt aufgrund ihres Zustandes „eine der seltensten und wertvollsten Mühlen Österreichs“. Ein historischer Mühlenbetrieb ist an der Stelle bereits für das Jahr 1569 dokumentiert, 1850 erfolgte der Neuaufbau einer Industriemühle, die 2006 schließlich unter Denkmalschutz gestellt wurde. Gemahlen wurde da schon lange nicht mehr: 1978 war sie als letzte von einst vier Mühlen in der Mühlgasse stillgelegt worden.

Seit 2010: Alle drei Jahre ein Meilenstein

Gespräche über den Erhalt des Gebäudes und eine neue Nutzung hatte 2010 schon der damalige SPÖ-Bürgermeister Otto Opelka geführt, 2013 hatte der Gemeinderat ein Rohkonzept zur Schaffung eines Mühlenmuseums in Auftrag gegeben. Wieder drei Jahre später wurden Pläne für die Reaktivierung des Kraftwerkes konkret, Finanzstadtrat Hubert Hauer (damals SPÖ, heute AfG) hatte mit Kosten von 70.000 Euro spekuliert. Ende 2016 beschloss der Gemeinderat den Mühlenkauf um 75.000 Euro von der Familie Bodenstorfer, die das Areal seit 1778 besessen hatte, weitere drei Jahre später fiel der Grundsatzbeschluss für Wasserkraftwerk und Bau der Fischtreppe. Berger hatte da bereits Kosten von gut 320.000 Euro erwartet, über eine neue Turbine könnten etwa 460.000 Kilowattstunden Ökostrom im Jahr erkurbelt werden.

Dann kam die Pandemie.

Idee der Energiegemeinschaft

Ist nach der Planungsvergabe von noch einmal drei Jahren bis zur Umsetzung auszugehen?

Stadtrat Berger denkt, dass der Rhythmus nun gebrochen wird: „Abhängig vom Eintreffen der Genehmigungen gehe ich von einer Umsetzung noch im nächsten Jahr aus.“ Die Entwicklung der Wassermengen in der Lainsitz, von denen die Rentabilität abhängt, ist nicht absehbar. Dennoch hält Berger das Projekt für eine „sinnvolle Sache“, mit dem Abwasserverband Lainsitz bestehe zum Betrieb der Pumpen ein Interessent an einer Rund-um-die-Uhr-Abnahme der Energie.

Dabei kam dem Projekt das Warten zugute: Hätte es 2019 den Bau einer Direktleitung zur drei Kilometer entfernten Kläranlage gebraucht, so darf Ökostrom heute dank der Option auf eine Energiegemeinschaft einfach über das öffentliche Netz vom Erzeuger zum Abnehmer geleitet werden.

