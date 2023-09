Plattform „Widado“: Per Mausklick durch den Henry Laden stöbern

Als Anlaufstelle für Second Hand Waren hat sich der Henry Laden in der Meridian-Passage in Gmünd seit einigen Jahren bewährt. Mittlerweile wurde das Angebot im Vertrieb erweitert: Neben dem stationären Laden bietet die Initiative des Roten Kreuzes Waren auch im Online-Shop über die Plattform „widado“ an.

Dabei handelt es sich um einen österreichweiten Zusammenschluss mehrerer Teilnehmer – in dessen Mittelpunkt stehen etwa die Ziele Abfallvermeidung, Ressourcenschonung und umweltfreundlicher Konsum. Der Gmünder Henry Laden war einer der ersten Akteure und hat das Projekt bereits seit der Planungsphase begleitet.

Online-Angebot kommt nicht in den stationären Laden

Schon so früh eingebunden gewesen zu sein, sehe er als Vorteil, sagt Christoph Schattauer-Schmidt, Fachbereichsleiter für Gesundheits- und Soziale Dienste beim Roten Kreuz in Gmünd. Über längere Zeit wurden Waren vorbereitet und in ein separates Lager direkt beim Henry Laden in der Meridian-Passage eingeschlichtet. Was im Onlineshop von Widado angeboten wird, liegt oder steht nicht im Laden. „Dabei den Überblick zu behalten, wäre sehr schwierig“, sagt er. Etwa zwei Jahre Vorlaufzeit hatte das Projekt, ehe es zur Umsetzung kam. Erste Erfahrungen hat das Gmünder Team schon machen können.

Über 1.300 Artikel tummeln sich aktuell alleine auf der Seite des Henry Ladens aus Gmünd. Von Kleidung über Bücher bis hin zu Geschirr ist vieles dabei. Kunden können direkt beim Anbieter ihrer Wahl stöbern und bestellen, oder ganz allgemein nach Produkten suchen und so auch bei Läden in Wien, Kärnten, Vorarlberg usw. kaufen. Neben dem Roten Kreuz machen unter anderem Caritas, Volkshilfe und einige andere gemeinnützige Initiativen mit.

Artikel werden versendet oder per Click & Collect bezogen

Jeder der über 1.300 Artikel musste freilich aufbereitet werden: fotografiert, mit einer Kurzbeschreibung versehen und durch eine digitale Anwendung so aufbereitet, dass die Produktbilder neutral und ohne Hintergrund zu sehen sind. Ab einem Wert von 39 Euro kann versandkostenfrei bestellt werden. Die Widado-Seite vom Henry Laden wird, wie Schattauer-Schmidt erklärt, weitgehend von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin des Roten Kreuzes betreut. Gehen Bestellungen ein, werden die Waren vor Ort verpackt, versandfertig gemacht und verschickt. „Wir bemühen uns, die Artikel so schnell wie möglich zu versenden“, sagt er. Auch bei der Verpackung werde auf Nachhaltigkeit Wert gelegt, Vorhandenes wird nach Möglichkeit wiederverwendet statt neu zu kaufen. Schattauer-Schmidt: „Der re-use-Gedanke zieht sich bis zu Verpackungs- und Füllmaterial durch.“

Wer trotzdem auf den Versandweg verzichten mag und kann, für den gibt es auch die Option auf „Click & Collect“ mit direkter Abholung im Henry Laden. Widado ist inzwischen seit einigen Monaten online, auch in Gmünd konnte man schon die einen oder anderen Beobachtungen machen. „Interessanterweise sind es gar nicht hauptsächlich junge Leute, die online bestellen, wie man es vielleicht vermuten würde. Es sind auch viele ältere Kunden dabei“, sagt Schattauer-Schmidt.