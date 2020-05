Die Sessel werden vom Tisch gestellt, die Stille schwindet langsam, Klassenräume und Gänge sind wieder belebt: Am 4. Mai sind die Maturajahrgänge zum Vorbereitungsunterricht an die Schulen zurückgekehrt.

Cordula Krammer, Direktorin des Gmünder Schulzentrums, sagt nach den ersten Tagen: „Ich kann nur ein sehr positives Fazit ziehen.“ Besonders erfreulich sei, dass „jetzt wieder was los ist in der Schule.“ Auch die Maturanten, die in Tschechien leben, können beim Vorbereitungsunterricht dabei sein. Die Schule stellt eine Bestätigung aus, die Jugendlichen können dadurch die Grenze passieren, erklärt sie: „Wir hoffen, dass wir auch dann keine Probleme haben, wenn die Prüfungen geschrieben werden.“ Matura- und Abschlussklassen wurden so geteilt, dass die Gruppen möglichst klein sind. „Jeder Schüler hat einen eigenen Tisch. Das geht sich mit den Plätzen leicht aus.“

Knapper Platz im Lehrerzimmer

Im Lehrerzimmer kann Abstand halten aus Platzgründen mitunter schwierig werden. Das sei, so Krammer, momentan aber kein Problem. Weil: „Es sind nur die Lehrer hier, die unterrichten.“

39 Maturanten gibt es heuer im Gymnasium, aufgeteilt auf zwei Klassen. Die größere Klasse mit 26 Schülern wurde für den Ergänzungsunterricht geteilt. Bei der Matura oder anderen Prüfungen – es steht etwa noch eine Mathe-Schularbeit an – sollen die Gruppen laut Direktor Günter Czetina mit maximal sechs Schülern noch kleiner gehalten werden. Da ist Organisation gefragt: Computer aus den EDV-Räumen werden in anderen Klassen aufgestellt.

Masken in den Gängen, nicht im Unterricht

Wenn die Maturanten morgens zur Schule kommen, tragen sie Mund-Nasen-Masken, sagt Czetina. Am Boden kleben Abstandsmarkierungen, Desinfektionsmittel stehen bereit. Auch auf den Gängen gilt Maskenpflicht, im Unterricht dürfen sie abgenommen werden. „Die Lehrer tragen beim Unterrichten Schutzvisiere“, erklärt er. Die wurden mit dem hauseigenen 3D-Drucker selbst hergestellt.

Ab 18. Mai kommen auch die Unterstufenschüler zurück. „Ich hoffe, dass die Disziplin bei den Jüngeren auch funktioniert. Bei den Maturanten gab es keine Schwierigkeiten“, sagt Czetina. Diese Rückkehr werde schon jetzt so weit wie möglich geplant, größte Herausforderung dürften die Pausen sein: „Ein Lehrer pro Stockwerk wird als Gangaufsicht nicht reichen.“

Fliegender Wechsel am Amt des Schulsprechers

Eine personelle Veränderung gab es indes in der Gym-Schülervertretung: Schulsprecher Jakob Haumer übergab vor seiner anstehenden Matura an Maximilian Stark. Haumer wurde 2018 Schulsprecher, 2019 wiedergewählt: „Am besten gefielen mir das Ideenfinden und das Umsetzen mit allen Parteien.“ Nach der Matura geht es für ihn zum Zivildienst, später will er Mathematik oder Medizin studieren. „Meinem Nachfolger kann ich nicht mehr viel mitgeben, weil er alles hat, was man in der Schülervertretung braucht: Ideen, Motivation und ein offenes Ohr.“

Der Nachfolger – also Maximilian Stark – ist in der sechsten Klasse und bereits im zweiten Jahr in der Schülervertretung. Anfangs als passiver Schülervertreter, seit vergangenem Herbst als Vize-Schulsprecher: „Ich habe die Zeit genutzt und mich in der Schülerunion engagiert, wo ich einige Seminare besucht habe und Erfahrung im Ehrenamt sammeln durfte.“ Eine Bezirksgruppe der Schülerunion in Gmünd hat er ins Leben gerufen.

Bis zur nächsten Wahl im Herbst ist Stark Gym-Schulsprecher. Ob er sich der Wiederwahl stellen wird? „Ziemlich sicher, ja.“ In der aktuellen Situation vor der schrittweisen Schulöffnung sieht er die Schülervertretung als Schnittstelle zwischen Direktion und Schülern: „Ich glaube, dass wir gerade jetzt ein offenes Ohr für alle Schüler haben und einen gewissen Service bieten müssen.“