Für die Schließung der Balkanroute rühmt sich Kanzler Kurz, für die drohende Schließung der zentralen Beratungs-Einrichtung für anerkannte Flüchtlinge im Waldviertel wird Integrations-Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) von Hilfsnetzwerken verantwortlich gemacht.

Geschieht kein kleines Wunder, dann gehen in dem für das ganze Waldviertel zuständigen „Integrations- und Bildungszentrum“ (IBZ) der Diakonie am Stadtplatz 20 in Gmünd mit Jahresende die Lichter aus. IBZ-Leiterin Manuela Preißl argumentiert den Schritt, der sieben Jobs kostet, durch Kürzungen der Landesgelder um vier Fünftel.

Ehrenamtliche fürchten hohen Mehraufwand

Alle drei Standorte des IBZ NÖ-West seien durch massive Einsparungen betroffen. Jener in Gmünd, der am Höhepunkt der Fluchtbewegungen 2015 eröffnet wurde, habe keine Zukunft, Amstetten und St. Pölten bleiben wegen der höheren Zahl an erreichbaren Personen bestehen. „Wir bedauern es sehr, haben gute Arbeit geleistet und bekamen viele positive Rückmeldungen. Aber ein Erhalt ist nicht möglich“, beteuert Preißl.

Der politisch zuständige FP-Landesrat Waldhäusl weist die Verantwortung allerdings von sich. „2019 muss ich 20 Prozent des Budgets einsparen. Viele Projekte werden daher um etwa 20 Prozent gekürzt, manche auch komplett auf null gestellt, weil wir sie nicht mehr brauchen“, sagt er zur NÖN: Die Gelder für Caritas und Diakonie seien daher auch gekürzt worden, aber generell und nicht projektbezogen. „Wo die konkret einsparen, das obliegt nicht mir.“

Die ehrenamtlichen Helfer in der Region protestieren jedenfalls. Durch den Wegfall der Betreuung werde ihr Netz noch stärker belastet, fürchten sie. „Das IBZ hat uns viel Arbeit abgenommen, indem es Flüchtlinge bei Behördengängen oder Förderansuchen unterstützt hat. Das fällt jetzt an uns“, sagt Brigitte Holzer, Obfrau von „Miteinander in Schrems“. In die selbe Kerbe schlägt Andrea Seidl-Schuhmacher von „Gmünd hilft“: Das IBZ biete Deutschkurse auf wirklich hohem Niveau an (die nun wegfallen), etwa bei wichtigen Amtsschreiben sei die Unsicherheit aber auch bei gut Deutsch sprechenden Flüchtlingen groß, „man möchte nichts falsch machen oder übersehen“.

„Wir wollen und können das nicht unwidersprochen hinnehmen“, sagt Seidl-Schuhmacher. Der Verein organisierte eine Unterschriften-Aktion, in der der Erhalt der IBZ-Angebote für Integrations-Beratung, Wohnversorgung oder Deutschkurse gefordert wird. Erfolgreiche und professionelle Integrationsarbeit gehe sonst verloren, heißt es.

Notariatsakt für die 400 Unterschriften

400 Unterschriften wurden gesammelt, mehr als 90 Prozent davon kommen laut „Gmünd hilft“-Obfrau Ingrid Müllner von Österreichern. Weitergeben will sie die Listen mit Namen und Wohnorten der Unterstützter nicht („…sind den Leuten im Wort“). Seidl-Schuhmacher will aber Landesrat Waldhäusl im Landhaus einen notariell beglaubigten Akt dazu übergeben. „Das Wahrnehmen von demokratischen Grundrechten fordert ganz schön viel Energie und Zeit…“, sagt sie.

Die Reise nach St. Pölten muss sie – weil in Krücken – mit öffentlichen Mitteln antreten, genauso wie Flüchtlinge im Waldviertel, die künftig Beratung suchen. Seitens des IBZ St. Pölten wird ihnen dort bevorzugte Berücksichtigung bei Terminvergaben zugesichert, die Anreise-Kosten müssen sie aber selber tragen. Selbst das Angebot von „Gmünd hilft“ auf Nutzung des Cafés für einen Journaldienst pro Woche könne wegen des finanziellen Engpasses, so Preißl, nicht angenommen werden.

Anerkannte Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte – denen keine Unterkünfte zugewiesen werden – fürchten indes auch um Hilfe beim Wohnen. In Spitzenzeiten hatte das IBZ Gmünd 23 Wohnungen gemietet und an bis zu 150 „Zuagroaste“ aus allen Teilen des Waldviertels weitervermietet. Diese mussten für Miete, Strom & Heizung selbst aufkommen, aber keine Kautionen übernehmen. Einige sparten das Geld für die Kaution an und übernahmen Mietwohnung samt Kaution, einige möchten das noch tun. Das IBZ selbst kündigte jedenfalls bereits alle Mietverhältnisse auf.