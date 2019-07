Die NÖN-Story hatte vor Weihnachten für Aufregung gesorgt: Gynäkologe Heydari war vor dem Pensionsantritt gestanden, einziger Interessent für den Kassenvertrag mit der NÖ Gebietskrankenkasse war Wahlarzt Dietmar Stauffer gewesen. – Der Grazer hatte einst wegen der Aussicht auf einen Doppelvertrag als Praktischer Arzt und Gynäkologe eine Praxis in Gmünd aufgebaut.

Die NÖGKK lehnte aber ab: Sie will beide Positionen trennen, holte als Übergangslösung Thomas Schuller ans Gmünder Klinikum. Ein halbes Jahr später fehlt jeder Hinweis auf einen Gynäkologen mit Kassenvertrag im Raum Gmünd- Schrems. Einer Gmünderin sei auf Nachfrage nun mitgeteilt worden, dass es hier keinen Kassenarzt gebe, klagt sie der NÖN. Die Chancen, einen Nachfolger für Heydari zu finden, würden sinken: „Die Kunden verlaufen sich irgendwann, und den Wahlarzt kann sich nicht jeder leisten.“

Nächste Bewerbungsfrist endet am 14. August

Schuller, mit Ordinationen in Waidhofen und Wien, habe jene in Gmünd geschlossen, man wolle die Stelle möglichst rasch besetzen, so NÖGKK-Sprecherin Barbara Mann zur NÖN. Die nächste Bewerbungsfrist endet am 14. August, Ärzten werden zur Überbrückung temporäre Sonderlösungen angeboten. Stauffer habe aber nach früheren Gesprächen nie einen Antrag abgegeben: „Wir haben mehrmals versucht, ihn zu kontaktieren, jedoch ohne Erfolg.“

An eine Kontaktaufnahme erinnert sich Stauffer nicht, man sei für NÖGKK und Kammer immer erreichbar. Eine schriftliche Bewerbung um die Stelle habe es nach zwei Telefonaten mit Absagen nie gegeben. Die Übergangslösung sei indes kein Thema, hatte er schon 2018 betont – würde er zuerst als Kassenarzt behandeln und beim nächsten Besuch vielleicht ein Wahlarzt-Honorar verrechnen, schaffe das Verwirrung. Das sei eine unsichere, wirtschaftlich riskante Lösung. Barbara Mann: „Würde ein Arzt mehrere Verträge besitzen, hätte das langfristig negative Folgen, da er auf Dauer nicht beide Fachgebiete entsprechend abdecken könnte.“

Die Gyn-Praxis erfreut sich jedenfalls auch ohne Kassenvertrag steigender Beliebtheit, zumal Stauffer heute der einzige Wahlarzt im Raum Gmünd-Schrems ist. Die Zeiten mussten seit Dezember um die Hälfte auf zwölf Stunden gehoben werden. Dennoch liege die Wartezeit auf einen Termin, wie betont wird, immer noch unter zwei Wochen.