Gmünd QR-Codes auf Granitformationen: Carl Hermanns Vermächtnis auch digital

Anna ubd Andreas Nödl mit einem der QR-Codes von "Heidemännleich goes digital". Foto: Harald Winkler

D as Carl-Hermann-Haus in Gmünd widmet sich in der diesjährigen Ausstellung Einblicken in 60 Jahre Blockheide. Anna und Andreas Nödl zeichnen dabei die Handschrift Carl Hermanns nach und setzen Schritte zur Digitalisierung dieser Handschrift.

Carl Hermanns Wirken umfasst unter anderem das von ihm geschaffene Heidemännlein, die vielen Märchen und Sagen über die Restlinge und seinen wesentlichen Anteil an der Gründung des Naturparks. Die Ausstellung beim Carl-Hermann-Haus ist noch bis 27. August jeden Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr zugänglich. Die Finissage findet am 27. August statt. Unter dem Motto "Heidemännlein goes digital" haben Anna und Andreas Nödl in den vergangenen Wochen nicht nur die sagenumwobenen Granitformationen im Naturpark Blockheide mit QR-Codes ausgestattet, viele weitere Kunstwerke und Erinnerungsorte im öffentlichen Raum im Bezirk Gmünd wurden mit den QR-Codes ausgestattet. Auch heuer leuchtet das Carl-Hermann-Haus wieder: Von 17. bis 20. August jeweils von 20.30 bis 23.00 Uhr unter dem Thema "Carl Hermann-Haus leuchtet zum 60. Geburtstag des Heidemännleins".