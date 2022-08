Juwelier Pöhn: Zukunft nach bangen Monaten gesichert

Werbung

Die NÖN-Exklusivmeldung über die damals noch aussichtslose Nachfolgersuche bei Juwelier Pöhn in Gmünd hatte im März Wellen geschlagen – ging es doch im Gegensatz zu manch geplatzter Pensionsübergabe um ein florierendes Unternehmen in Innenstadt-Lage. Mit der NÖN-Story kamen die Dinge ins Laufen, einige Interessenten klopften bei Reinhard Pöhn an. Jetzt ist die Firmenübergabe abgewickelt: Der Uhrmachermeister Bernhard Wagner übernimmt den Betrieb mit allen sieben Beschäftigten, führt ihn parallel zu seiner Werkstatt in Oberndorf bei Raabs in die Zukunft.

Übergabe fraglich Juwelier Pöhn: Tage der Entscheidung in Gmünd

Als der Goldschmied Pöhn 1989 als 1-Mann-Betrieb im Gmünder Zentrum den Sprung in die Selbstständigkeit gewagt hatte, da war sein nunmehriger Nachfolger gerade erst am Weg in Richtung Welt: Pöhn übergab sein berufliches Baby am Tag genau nach 33 Jahren, Bernhard Wagner befindet sich aktuell im 33. Lebensjahr.

Bericht brachte die Sache ins Rollen

Die Chemie habe von Beginn an gestimmt, freut sich Pöhn, der wie berichtet nach mehr als zwei Jahre dauerndem gesundheitlichen Kampf in den Ruhestand treten muss. Bei Wagner war indes der Gedanke an einen eigenen Juwelierladen hie und da vorhanden, aber nie prioritär, sagt er. Als ihn ein Freund auf den NÖN-Bericht zur erfolglosen Nachfolgersuche Pöhns angesprochen hatte, habe er sich eher aus reiner Neugier nach Gmünd begeben, „ich hatte nicht wirklich eine Übernahme vor. Vor Ort dachte ich aber, dass es eigentlich interessant sein könnte.“ Man habe rasch ein offenes Wort gefunden, sagen nun beide. Mitte Juni sei die Übergabe auch unter Einbeziehung der Mitarbeitenden konkreter geworden – und dann flott vonstatten gegangen.

Nachfolger nicht ins kalte Wasser stoßen: Pöhn hilft vorerst noch

„Für Außenstehende bleibt alles zu 99 Prozent unverändert. Nur der Chef ist etwas kleiner und jünger“, lacht Reinhard Pöhn. Der Name „Juwelier Pöhn“ bleibe genauso erhalten wie das Geschäftslokal und die Belegschaft, auch Gutscheine bleiben unverändert gültig. Er selbst will anfangs weiterhin als „graue Eminenz im Hintergrund“ helfen, damit der Nachfolger nicht von 0 auf 100 ins kalte Wasser gestoßen wird, so Pöhn.

Überrascht waren beide, dass trotz da wie dort oft gravierender Probleme bei Nachfolgersuchen keine Förderoption für Übernahmen existiere. Pöhn war einst ja als vierter Juwelier alleine in der Stadt Gmünd gestartet, heute gibt es im gesamten Bezirk nur noch zwei weitere Juweliere.

„Das Denken, es handle sich um einen toten Beruf, ist völlig falsch.“ Bernhard Wagner

Wer ist der neue Chef? Im nahen Karlstein ausgebildet, verschlug es den Uhrmacher in jungen Jahren nach Wien, wo er unter anderem am Dorotheum arbeitete. Als 21-Jähriger habe er 2011 dann zwei Entscheidungen getroffen, sagt Bernhard Wagner: „Nie wieder Wien, und nie wieder ein Vorgesetzter.“ Er richtete in Oberndorf eine Werkstatt für Teilefertigung, Restaurierung und Reparatur alter mechanischer Uhren ein, konnte sich schließlich in dieser Marktnische durchsetzen und auch einen Teilzeit-Mitarbeiter einstellen.

„Das Denken, es handle sich um einen toten Beruf, ist völlig falsch. Das Gegenteil ist der Fall“, betont Wagner: „Es ist ein schöner, irrsinnig vielseitiger Beruf, der total nachgefragt ist. Wer gut ist, kann sich den Job aussuchen.“ Er habe Kunden im gesamten deutschsprachigen Raum – dabei gehe es von der kleinen Armband- und Taschenuhr über die Pendeluhr bis zur Turmuhr, bei der ein Rädchen schon mal 50, 60 Kilo wiegen kann. Oft seien seltene Uhren, auch persönlich wichtige Familien-Erbstücke dabei, die werden dann als „Heiligtümer“ mitunter persönlich von Vorarlberg ins Waldviertel gebracht.

Verstärkung gesucht

Die Standorte Gmünd und Oberndorf sollen künftig voneinander profitieren, wobei Gmünder Kunden hinsichtlich Service nun deutlich größere Möglichkeiten haben. Die Teilzeitkraft in der spezialisierten Werkstatt in Oberndorf soll indes auf Vollzeit aufgestockt werden, für Gmünd wird zudem noch Ersatz für eine nach der Pensions-Meldung Reinhard Pöhns weggegangene Uhrmacherin gesucht. Das restliche siebenköpfige Team samt Goldschmied bleibt am Gmünder Stadtplatz bestehen.

