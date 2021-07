Historisches in Gmünd: Gezählte 70 Wochen nach seiner Konstituierung traf der Gemeinderat am 28. Juni erstmals wieder im Sitzungssaal des Stadtamtes zusammen.

Ungewohnt war nach all den Monaten der Distanz mit wenigen Sitzungen in Palmenhaus bzw. Kulturhaus und mehr Sitzungen im virtuellen „Umlaufweg“ die enge Anordnung im Sitzungs-Oval. Ungewohnt war auch das Rauschen des Abendverkehrs durch sperrangelweit geöffnete Fenster und Türen. Gmünd ist am Weg zum coronafreien Bezirk, das Virus wirkt aber doch noch an allen Ecken und Enden nach.

Luftig & friedlich. Ungewohnt luftig brachten die Mandatare dann auch die 13 Beschlüsse im öffentlichen Teil hinter sich. – Und das, obwohl über neue Darlehen und den ersten Nachtrags-Voranschlag 2021 abgestimmt wurde. Vizebürgermeister Hubert Hauer (AfG) nannte als zusätzliche Budgetposten die aus der NÖN bekannten Straßenprojekte, Kanal- und Wasserleitungs-Arbeiten, sowie das Projekt für die Attraktivierung des Flüchtlingsparks in der Neustadt. Das „Nettoergebnis“ im Finanzhaushalt sinkt um 67.000 auf 820.000 Euro. War das Budget vor Weihnachten noch ohne Stimmen der SPÖ beschlossen worden, so stimmten die Genossen nun der aktualisierten Version und auch den Darlehensaufnahmen für Kanal, Wasser und Wasserwerk kommentarlos zu.

Für Sicherheit und weiteren Radweg. Einstimmig wurde auch die Kostenbeteiligung der Stadt an zwei Projekten der Straßenbauabteilung zur Verkehrs-Beruhigung in der Schremser Straße beschlossen (116.300 Euro). Der Baustart für die Schaffung eines Fahrbahnteilers auf Höhe der Avia-Automatentankstelle und eines Linksabbiegers in die Brüder-Baumann-Straße steht unmittelbar bevor. Ab 5. Juli ist mit einer Totalsperre dieses Bereiches der Schremser Straße zu rechnen, die NÖN hat berichtet.

Wenige Meter weiter stadteinwärts wurde auf Höhe der beiden alten Vierkanter (Schremser Straße 32 bzw. 34), die eines Tages neuem Wohnbau weichen sollen, die Basis für einen künftigen Geh- und Radstreifen gelegt. Der Grundstücksrand ging ins öffentliche Gut über.

SPÖ mit „Dringlicher“ abgeblitzt. Keine Debatte gab es auch zu einem Dringlichkeits-Antrag von SPÖ-Fraktionsführer Thomas Miksch für eine Verlegung der Stromtankstelle vorm Rathaus ums Eck in die Walterstraße – eben weil das Eck durch E-Tanke und Stellplätze schlecht einsehbar sei. Aufgekommen war die Debatte, als am 8. Juni im Kreuzungsbereich ein Unfall mit vier beteiligten Pkw zwei Verletzte gefordert hatte. ÖVP-Klubchef Martin Preis hatte schon da erklärt, dass die Zapfstelle alle Vorgaben erfülle, die Kreuzung einen Verkehrsspiegel hat und der Unfall laut Polizei nur darauf zurückzuführen sei, dass eine ältere Dame ungebremst in die Kolonne vor der Ampel fuhr.

Noch einmal diskutieren wollte er das nicht mehr, der Antrag der SPÖ kam mangels Stimmen aller anderen Fraktionen nicht auf die Tagesordnung. Die Stromtankstelle wird auch weiter bei manchen Genossen für getrübte Aussichten sorgen.