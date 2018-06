Der Ton in der jahrelang dahinköchelnden Debatte über den Lkw-Schwerverkehr im Gmünder Stadtzentrum wird schärfer. Vertreter der Stadtgemeinden Gmünd und eské Velenice waren erst am 28. Mai in einer größeren Gesprächsrunde zur gemeinsamen Bewältigung des Themas zusammengetreten, das hält der am Stadtplatz lebende Gmünder Franz Grossauer auch für sinnvoll. Er kritisiert aber, dass zugleich „der heimischen Wirtschaft ein Freibrief“ ausgestellt werden solle. Eine Verkehrszählung müsse vielmehr heimische Lkw miteinschließen.

Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP) hatte nämlich nach dem Treffen unter anderem mit ihrem Amtskollegen Jaromír Slíva betont, heimische Betriebe durch Maßnahmen nicht behindern zu wollen. Gerade deren Lkw sind es aber laut Landschaftsplaner Grossauer, „die den meisten Verkehr verursachen und damit den größten Anteil an Lärm und Luftverschmutzung haben. Von der Beschädigung unserer Häuser durch die ständigen Erschütterungen und der Zerstörung der Straßen will ich gar nicht reden. Alleine auf die Betonmischfahrzeuge der Firma Leyrer+Graf entfallen dutzende Fahrten pro Tag.“ Etwa am 4. Juni hat er bis 13 Uhr keine Handvoll ausländische Sattelschlepper, dafür aber unter anderem 35 Betonmischer gezählt. Dass alle durchs Zentrum „müssen“, bezweifelt er. Dass die Situation einer Lösung bedarf, steht politisch außer Debatte.

ÖVP-Stadtrat sammelte 300 Unterschriften

ÖVP-Stadtrat Jürgen Trsek sammelte wie berichtet vor zwei Jahren um die 300 Unterschriften, die SPÖ zeigte mehrfach Bilder mit verstopften Passagen am Stadtplatz, in Kirchengasse oder Bahnhofstraße. Da etwa die Schlossgasse nicht für solche Dimensionen ausgelegt sei, gebe es hier manchmal für Lkw kein Vor und kein Zurück mehr und würden mitunter parkende Fahrzeuge beschädigt, schrieb die SPÖ – und forderte ein Fahrverbot für Lkw über 7,5 Tonnen in der Altstadt.

Franz Grossauer regt zumindest eine 7-Tonnen-Beschränkung mit Ausnahme expliziten Quell- und Zielverkehrs an.

Bürgermeisterin Rosenmayer beharrt vorerst auf ihrem Standpunkt. „Wir können nicht die lokale Wirtschaft beleben wollen und es ihr auf der anderen Seite schwer machen“, sagt sie. Man müsse in der Sache behutsam und mit Augenmaß vorgehen, betont Rosenmayer. Sie will in Ruhe ein Konzept erarbeiten, das am Ende durchaus auch ein Abkommen mit den heimischen Betrieben beinhalten kann, doch das Treffen sei nun erst der Startschuss gewesen: „Wir müssen nun Schritt für Schritt vorgehen. Dazu müssen wir zunächst einmal um konkrete Zählungen ansuchen, um zu wissen, was wann wo in Gmünd und in eské Velenice durchfährt.“

L+G: Derzeit Häufung wegen Großbaustellen

Ein derzeit stark erhöhtes Verkehrsaufkommen vom Betonwerk in der Litschauer Straße durch die Stadt erklärt CEO Stefan Graf seitens der Firma Leyrer+Graf durch die großen Baustellen zum Merkur-Markt und zur Agrana-Erweiterung.

„Wir sind uns des Problems natürlich bewusst – auch die Fahrer, die nicht gerne durch ein solches Nadelöhr fahren“, sagt Graf. Alternativ würde sich allerdings mangels einer Möglichkeit zur Nord-Umfahrung des Zentrums („die vor einigen Jahren bereits einmal erfolglos angesprochen wurde“) nur die Route über die Mühlgasse anbieten, die an den Enden bei Litschauer bzw. Schremser Straße ähnliche Nadelöhre aufweist. Komme ein Verbot des Verkehrs über den Stadtplatz, so drohe ein Verkehrsinfarkt auf der Alternativ-Route. Stefan Graf sieht daher eher ein Verkehrsproblem für die Altstadt insgesamt, „aber ich sehe leider keine Lösung, die alle zufrieden stellen könnte“.