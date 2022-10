Der Vorarlberger beschäftigt sich mit Kriminalität, weil sie in verdichteter Form alles enthält, was uns im Alltag das Leben erschwert. „Diesmal hat er nicht das Böse im Gepäck, sondern den Hass“, so Buchhändlerin Birgit Stark . Hass sei ein kaltes Gefühl, entstehe aus Kränkungen, über die nicht gesprochen werde. Es brauche mehr Empathie in der Gesellschaft – „Zu sagen: ‚Ich wollte dich nicht kränken‘, kann viel Leiden ersparen“, ist Haller überzeugt.

