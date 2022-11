Rekord: Wärmster Oktober in Statistik der Wettermess-Station

Der Vormonat ging mit einem Tagesmittel von 12 Grad als bisher wärmster Oktober in der Statistik der Wettermessstation Gmünd ein – wo bisher der Oktober 2001 mit einem Mittel 11,7 Grad voran lag.

Heuer kletterte die Quecksilbersäule am 16. und 30. Oktober auf 23 Grad hoch, zehn Mal gab es 20 Grad und mehr. Die Nächte waren frostfrei, das Minimum lag bei 3 Grad. Am 16. Oktober wurden 11 Grad als höchste Nachttemperatur registriert. Ein Jahr davor gab es 24 Grad als Tageshöchstwert, -2 Grad als niedrigste Temperatur und ein Tagesmittel von 8,7 Grad – also 3,3 Grad weniger als im Oktober 2022. Zweistellige Oktoberwerte gibt es bis dato in Gmünd nur wenige, etwa im Jahr 1966 mit 10,8 Grad oder im Jahr 2000 mit 11,2 Grad.

Im Vormonat regnete es nur 20,5 Millimeter (2021: 23,2 mm). Größer ist der Unterschied bei den Sonnenstunden: 125 Stunden heuer, und 169 im Oktober 2021. Weniger zeigte sich die Sonne 1982 und 2002. Im Oktober 1982 wurden 106,5 Sonnenstunden, 34,6 mm Niederschlag sowie ein Tagesmittel von 8,4 Grad verzeichnet. Im Oktober 2002 gab es 119,5 Sonnenstunden, ein Mittel von 7,7 Grad sowie 113,7 mm Niederschlag.

