So schnell kann‘s gehen, wenn‘s einfach passt: Noch vor fünf Wochen berichtete die NÖN über die zähe Personalsuche auch im Hotel & Restaurant Stern am Gmünder Stadtplatz und die daher auf 2022 vertagte Reaktivierung des früheren Heurigen. Jetzt steht er doch sehr kurzfristig als „PopUp-Garten“ vor dem Start – und soll auch der Weinkeller auf ein Comeback vorbereitet werden!

Nach über 20 Jahren Hobby zum Beruf gemacht. Heinz Gschwandtner heißt der Mann, der für den plötzlichen Wandel verantwortlich ist. Der 43-Jährige arbeitete 20 Jahre in einem Bankjob, zuletzt zwei Jahre in einem Büro, und dockte nun im Stern an. Er reagierte auf die Ausschreibung für die Position eines „Outlet- und Event-Managers“ – die trotz der eigentlich schon für heuer aufgegebenen Pläne des Stern für den Heurigen bzw. „PopUp-Garten“ aufrecht war. Ein kompletter Neuling ist er in dem Metier nicht: Gschwandtner war einst zehn Jahre lang nebenbei auf Geringfügigen-Basis in allen Bereichen von der Gaststube bis zum DJ in der Disko Rustikal Alt-Weitra tätig, engagierte sich auch im Event-Management für den Verein „Gmünd Rock City“. „Das habe ich immer getan, weil es einfach Spaß macht. Jetzt habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht“, sagt er.

Die Chemie hat vom ersten Moment gepasst, betont Geschäftsführer Christian Kölling, der den Stern im Vorjahr trotz aller Covid-Wirren gemeinsam mit Mark Bauer erworben hatte. Kölling: „Wir waren sofort begeistert von Heinz, sein Herz schlägt noch für die Gastronomie. Auch inhaltlich sind wir sehr rasch zusammengekommen – daher können wir schon so schnell loslegen.“

Start im Garten bereits in den nächsten Tagen. Nach einigen Adaptierungen im früheren Heurigen mit Zugang von der Kirchengasse soll es schon in den nächsten Tagen zum „Soft Start“ kommen. Ein großes Konzept erachten weder Kölling, noch Gschwandtner als notwendig: „Es soll einfach unkompliziert sein – für uns und für den Gast.“ Geplant sind immer wieder sich ändernde Schwerpunkte.

Als wichtigsten Aufgabenbereich Gschwandtners nennt der Chef die Steuerung der gastronomischen Weiterentwicklung und die „professionelle Abwicklung“ als Ansprechpartner und Ideengeber für Feiern aller Art.

Auch Weinkeller wird wieder Thema. Außerdem soll er helfen, den edlen Weinkeller mittelfristig aus dem Dornröschenschlaf zu holen. Kölling: „Die Idee ist es, ihn für den Anfang mit einem wöchentlichen Fixpunkt – beispielsweise einer After-Work-Party – zu bespielen.“

Die Herausforderung liegt auch hier im personellen Bereich: Genauso wie der Garten kann der Keller wegen der räumlichen Trennung nur schwer vom bestehenden Serviceteam mitversorgt werden. Man werde im Weinkeller erst neu durchstarten, wenn man wirklich den Betrieb garantieren könne, betont Christian Kölling.