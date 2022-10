Rettung geplatzt: Stadt Gmünd gibt ÖBB-Ticketverkauf auf

2020 hatte Bahnchef Andreas Matthä (2.v.r.) bei einem Arbeitsgespräch noch von der Suche nach der „besten Lösung“ gesprochen. Jetzt ist die Personenkasse am Bahnhof zu, ein damals in Aussicht gestellter „Bahn-Store“ ist nicht in Sicht, und der Ticketverkauf am Stadtamt wird auf Antrag von Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (2.v.l., neben SPÖ-Stadtrat Michael Bierbach und Abgeordneter Margit Göll) mit Ende April 2023 eingestellt.

Foto: Archiv/Volkspartei Niederösterreich