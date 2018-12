Rettungseinsatz wird zum Kohlenmonoxideinsatz .

Am Sonntag wurde das Rote Kreuz Gmünd zu einer erkrankten Person in Gmünd alarmiert. Beim Betreten der Wohnung schlug dabei das bei Einsätzen mitgeführte CO-Warngerät an und zeigte eine erhöhte Konzentration von Kohlenmonoxid in der Wohnung an.