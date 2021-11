Gmünd: Rohrbruch setzte Bahnhofstraße unter Wasser

In der Bezirkshauptstadt sorgte am Samstagvormittag ein Wasserrohrbruch für Aufsehen: Ausgehend von der Bahnhofstraße auf Höhe der Mittelschule bildete sich bald ein kleiner Bach in Richtung Stadtzentrum. Grund dürfte eine beschädigte Hauptversorgungsleitung gewesen sein. Am Montag geht die Schadensbehebung weiter, auch Straßenarbeiten könnten nötig werden.