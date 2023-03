Route zur Herz-Jesu-Kirche: Kreuzweg führt heuer auch durch Altstadt

In diesem Jahr soll der Kreuzweg am 24. März um 18 Uhr bei der Stadtpfarrkirche St. Stephan beginnen und in einigen Stationen die Leiden Christi verbal darstellen.

Nach der Begrüßung der Teilnehmer führt der Weg zum Rathaus, wo beim Brunnen die erste Station sein wird, danach geht es durch die Bahnhofstraße zur Evangelischen Kirche, die den Pilgern offen stehen wird. Über den Friedhof führt der Weg zum Bahnhof und von dort durch die Conrathstraße zum Brunnen auf dem Schubertplatz. Zum Schluss führt der Weg zur Herz-Jesu-Kirche, wo es einen Abschlusssegen geben wird.

Danach ladet die Katholische Jugend die Teilnehmer des Stadtkreuzweges zur Agape gegen freie Spenden ein. Es bestehe die Möglichkeit, später hinzu zu kommen oder die Strecke früher zu beenden.

