„RS Components“ feiert Jubiläum: Täglich 60.000 Pakete

Die Firma „RS Components“ mit Standort in der Albrechtser Straße in Gmünd feiert heuer 30 Jahre „Markenpräsenz in Österreich“. RS Components (RS) gehört zur RS Group plc, die weltweit Produkt- sowie Servicelösungen anbietet. Im Jahr 1980 als „Verospeed“ gegründet, ist das Unternehmen genau genommen schon seit über 40 Jahren aktiv.

1992 übernahm die britische RS Muttergesellschaft, damals noch unter dem Namen Electrocomponents plc, das Unternehmen und stellte es als RS Components Handelsges. mbH neu auf. Von Gmünd aus betreut das Team nicht nur den Markt in Österreich, sondern nimmt wie berichtet auch Aufgaben für die gesamte deutschsprachige Region wahr. Es entstand ein engagiertes Team, dass mittlerweile auf über 100 Beschäftigte angewachsen ist.

Hohe Frauenquote

Das Vorurteil, wonach Technik eine Männerdomäne ist, stimmt bei RS nicht: Der Frauenanteil in der Belegschaft liegt bei über 70 Prozent. Auch die Flexibilität des Arbeitsortes schreibt der Distributor groß, ermöglicht in umfassendem Maß mobiles Arbeiten.

RS hat sich als führender Fachdistributor für Industriekunden am Markt etabliert, liefert mehr als 700.000 Industrie- und Elektronikprodukte von über 2.500 Produzenten und hat über 1,2 Millionen Industriekunden. Täglich werden mehr als 60.000 Pakete auf den Weg gebracht. Es gibt Niederlassungen in 32 Ländern, RS Group plc ist auch an der Londoner Börse notiert.

Country Manager Rudolf Koch zieht mit Blick auf die jüngere Vergangenheit eine positive Bilanz: „Unsere Erfahrung hat uns Herausforderungen für die Lieferketten des Marktes frühzeitig erkennen lassen. Die enge Zusammenarbeit mit unseren Lieferanten zur Sicherung und angemessenen Investition in größere Lagerbestände sorgte für eine starke Verfügbarkeit und trieb die Performance voran.“ Man biete branchenführende Verfügbarkeit trotz erheblicher, ernsthafter Einschränkungen der Lieferketten weltweit.

