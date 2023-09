Sanierung & Ausbauten: Allerhand zu tun am Friedhof

Am Gmünder Friedhof stehen einige Projekte an, die insgesamt ganz schön ins Geld gehen: Weitere Urnengräber und ein zweiter Urnenhain sollen geschaffen, das Mausoleum umfassend saniert werden. Und dann wird ein Konzept für die Erneuerung des brüchig gewordenen Wegesystems gesucht.

Geplant ist in einem 31m langen, ungenutzten Streifen in der Gruppe 10 unweit der Beethovengasse ein zweiter Urnenhain, nachdem jener aus dem Jahr 2016 laut Friedhofs-Stadtrat Thomas Miksch (SPÖ) nur noch einen freien Stelenplatz hat. Die Kosten sollen bei etwa 20.000 Euro liegen, die Arbeitsvergaben noch erfolgen. Miksch beantragte im Gemeinderat zudem einen Grundsatzbeschluss zur Schaffung weiterer Urnengräber, der einstimmig gefasst wurde. Vorgesehen sind diese ebenfalls im Bereich der Beethovengasse, am unteren Ende der Gruppe 11, entlang der Friedhofsmauer. Dafür soll auch eine „optisch nicht ansprechende“ Situation mit Schotter- und Grabaushub-Lager sowie einem Erdcontainer bereinigt werden. Der Container- und Müllplatz soll Richtung Nachbargrund verlagert und neu angeordnet werden. Die Kosten werden auf etwa 66.000 Euro geschätzt.

Wege zunehmend als „Stolperfallen“. Kniffliger ist die Lage hinsichtlich Wegesystem. Stadtrat Miksch sprach von „immer mehr Beschwerden wegen Stolperfallen“ auf teils dringend sanierungsbedürftigen Wegen. Eine Komplettsanierung samt Unterbau und neuer Asphaltdecke käme aber auf eine halbe Million Euro. Eine billigere Lösung komme optisch und technisch „bei Weitem“ nicht an die Asphaltierung heran, sei zudem nur teils realisierbar.

Auch hier wurde einstimmig ein Grundsatzbeschluss verabschiedet: Ein Konzept soll erstellt werden, die Reparatur danach schrittweise in Angriff genommen werden.

Auch für das Mausoleum des 1891 verstorbenen Erzherzog Sigismund – dem die Stadt Gmünd unter anderem ihre Lage an der Franz-Josefs-Bahn und die englische Parkanlage im Schlosspark samt Palmenhaus verdankt – stellte Thomas Miksch den Antrag auf einen Grundsatzbeschluss. Nach 30 Jahren stehe wieder eine umfassende Sanierung im Außen- und Innenbereich an, sagte er, das Eingangsportal müsse durch die Gefahr herabfallender Gebäudeteile (Frostschäden) rasch angegangen werden. Insgesamt schlug er die schrittweise Sanierung 2024, 2025 und 2026 – das Jahr, in dem Sigismund 200 Jahre werden würde – vor.

Miksch rechnet mit Gesamtkosten von über 165.000 Euro, aber auch Fördergeldern vom Bundesdenkmalamt. Auch Geld vom Land NÖ dürfe erwartet werden: Dann nämlich, wenn das Mausoleum „zumindest temporär zugänglich“ gemacht wird, etwa für Veranstaltungen, Führungen oder eine touristische Nutzung. – Immerhin sei es eines von nur wenigen Habsburger-Mausoleen weltweit. Der neoromanische Bau erfolgte 1892 nach Plänen von Max Kaiser unter Federführung des Bildhauers Otto König. König hatte sich unter anderem auch an mehreren Wiener Ringstraßengebäuden, darunter Staatsoper, Burgtheater und Rathaus, verewigt.