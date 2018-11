Sanierungsplan für Baumann Dekor angenommen .

Der Sanierungsplan für den insolventen Textilbetrieb Baumann Dekor mit Sitz in Gmünd ist am Mittwoch am Landesgericht Krems von den Gläubigern angenommen worden. Sie erhalten eine Quote von 20 Prozent. Das Waldviertler Unternehmen wird mit 39 Mitarbeitern fortgeführt, teilte der Gläubigerschutzverband Creditreform in einer Aussendung mit.