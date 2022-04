Schachermayer plant Bau von Umschlaglager für das Waldviertel

Werbung

Spannendes Bauprojekt im Access-Industrial-Park in Gmünd: Mit der Linzer Firma Schachermayer will hier ein europaweit tätiger Großhändler für technische Produkte mit – laut Firmenangaben – mehr als 2.000 Mitarbeitern ein Umschlaglager errichten.

Die Bauverhandlung dazu steht schon im Mai an, mehrere NÖN-Nachfragen zu Hintergründen und Visionen für Gmünd blieben seitens der Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H vorerst noch unbeantwortet. Die Baustelle ist aber an der Ecke Grenzlandgasse und Zweiländerstraße rund um ein bestehendes Betriebsareal mittlerweile ausgepflockt und entholzt, und über die Firmenhomepage wird bereits Personal für den geplanten neuen Standort gesucht.

Die Fertigstellung des neuen Umschlaglagers wird hier für voraussichtlich Ende 2022 angekündigt, für den neuen Fuhrpark seien Lkw-Fahrer zur Zustellung im Waldviertel gesucht. Gemunkelt wird, dass von Gmünd aus in einem zweiten Schritt mittelfristig auch die Nachfrage in Südböhmen bedient werden solle. Der nächste Standort in Tschechien ist derzeit erst Prag.

Die Firma Schachermayer, ein 1838 gegründeter Familienbetrieb, führt nach eigenen Angaben einen Webkatalog mit mehr als 100.000 Lagerartikeln, die an Handels-, Industrie- und Gewerbebetriebe aus der Holz-, Glas- und Metallverarbeitung ausgeliefert werden – und zwar bundesweit noch am Tag nach der Bestellung. Standorte werden auch in etlichen weiteren europäischen Ländern betrieben.

