Zu jenen Menschen, deren Leben durch tragische Schicksalsschläge durcheinander gewirbelt wird und dann noch einmal einen harten Brocken draufgesetzt bekommen, zählt die 52-jährige Gmünderin Traude Rohrböck. Kurz nach dem Tod ihres Gatten Stefan wurde sie von ihrem Arbeitgeber gekündigt.

Die Friseurmeisterin, die einige Jahre in einem Friseurbetrieb im Bezirk gearbeitet hatte, fühlte sich beliebt bei den Kunden und verstand sich, wie sie sagt, auch mit ihren Kolleginnen gut. „Die Arbeit war mein zweites Zuhause. Ich bin gerne dort gewesen“, so Rohrböck. Am 21. Dezember ist ihr Gatte verstorben. „Vier Wochen später ging es mir nicht gut, ich musste zwei Wochen in Krankenstand gehen, dann erhielt ich die Kündigung“, erzählt Rohrböck.

Diese sei laut Arbeiterkammer auch rechtens. Einen Zwischenfall vor der Kündigung schildert Rohrböck: „Man darf leider nicht die Wahrheit sagen. Ich habe heimlich mit der Bereichsleitung Kontakt aufgenommen, weil ich aufzeigen wollte, dass alle unsere Lehrlinge den Betrieb nach kurzer Zeit wieder verlassen. Über die möglichen Umstände, die dazu führen, wollte ich die Vorgesetzten informieren.“

"Ich bin über so viel Unmenschlichkeit enttäuscht"

Der Schuss ging nach hinten los. Von der Filialleiterin gab es die Kündigung, die Bereichsleitung hat ihr ein Gespräch in einigen Wochen in Aussicht gestellt, eine eventuelle Wiedereinstellung ebenfalls. „Das will ich nicht. Ich bin über so viel Unmenschlichkeit enttäuscht“, so Rohrböck.

Mittlerweile hat sie einen neuen Job als Friseurin in Aussicht und macht Pläne, sich daneben als Mobilfriseurin selbstständig zu machen: „Ich brauche ja ein Einkommen, von meinem Mann bekomme ich 200 Euro Witwenpension.“ Außerdem will sie wieder ihre freiwillige Mitarbeit beim Roten Kreuz Weitra aufnehmen, die sie vor der Erkrankung ihres Gatten stillgelegt hatte. „Es war nicht einfach. Stefan hatte Tumore im Gehirn, war in der letzten Zeit ein anderer Mensch, der auch mit Nachbarn auf einmal Probleme hatte.“

Überhaupt war das „Andere Menschsein“ lange ein Thema. Vor 14 Jahren lernten sie sich kennen. Stefan war da noch eine Frau. Seine Geschlechtsumwandlung mit zahlreichen Operationen und vielen Problemen in der Bevölkerung (die NÖN berichtete) begleitete seine Traude.

Vor vier Jahren wurde geheiratet. „Ich glaube nicht, dass mir die für viele unverständliche private Situation in der Firma geschadet hat. Ich glaube eher, dass mit dem Umstand, dass ich mich von einer Frau kurze Zeit trösten habe lassen, nicht umgegangen werden konnte. Ich stehe halt zu dem, was ich mache.“