Ein 14-jähriger Schüler des Polytechnikums in Gmünd wurde zur Zielscheibe einiger Kameraden: Dass man seine Schulutensilien immer wieder verstreute oder verbale Hänseleien nahm der 14-Jährige noch gelassen hin.

Selbst als ihm ein Mitschüler (gegen ihn ermittelt die Staatsanwaltschaft) mit einem heißen Sägeblatt eine Verbrennung am Arm zufügte, suchte das Opfer eine friedliche Lösung. Seine Worte „Gebt doch endlich Ruhe!“, gingen aber ins Leere. Am 22. Jänner dieses Jahres kam es zur Eskalation, als der Schüler wieder einmal sekkiert wurde: „Sie haben meine Sachen durch die Gegend geschossen. Ich sammelte sie wieder ein und setzte mich an meinen Platz. Als mir dann einer eine Ladung Wasser über den Kopf geschüttet hatte, bin ich ausgezuckt. Es hat mir g‘reicht. Ich habe mein Taschenmesser gezogen, und ich bin ihnen nachgerannt, zur Abschreckung, damit sie mich endlich in Ruhe lassen“, schildert das Opfer vor Gericht und sagt: „Ich weiß, das war ein Fehler, aber ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen.“

Auf die lapidare Erklärung der Peiniger, „war doch nur ein Spaß und wir glaubten, er nimmt es mit Humor“, findet die Anklägerin klare Worte: „Finden Sie es lustig, wenn man Sie sekkiert, ja sogar verletzt? Sie sind mitschuldig, dass wir heute hier sitzen.“

Für den 14-jährigen endet es mit einer Diversion: 25 Stunden gemeinnützige Arbeit, dann wird das Verfahren gegen ihn eingestellt.