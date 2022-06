Schildbürgerstreich? Nein: Provisorium

Werbung

Klar, es sieht wirklich aus, als würde in Gmünd mit Kanonen auf Spatzen geschossen werden: Die Sicherung der Schmalspurbahn-Kreuzung mit der Bleylebenstraße vorm Healthacross-Zentrum – das auch schon das Ende dieser kurzen Sackgasse markiert – wirkt dezent übertrieben. Dementsprechende Häme gibt es in Online-Kommentaren, wo von einem Schildbürgerstreich zu lesen ist. Hat da echt nur jemand zu viel (öffentliches) Geld, oder was steckt dahinter?

Gleich neben einer „normalen“ neuen Lichtzeichen-Anlage wurden auf einem massiven Stahlbau ein zweites Andreaskreuz und weit in die Fahrbahn hinein ragend noch eine zweite Lichtzeichen-Anlage montiert. Die Fahrbahn darunter ist mit schweren Betonteilen verbarrikadiert. Dass hier hinsichtlich Ampel doppelt gemoppelt wird, findet auch Gmünds Infrastruktur-Stadtrat Martin Preis (ÖVP) schräg, aber unausweichlich. „Die Sinnhaftigkeit mancher Gesetze erschließt sich auch mir nicht ganz“, verweist er auf den Umstand, dass Lichtzeichen-Anlagen für öffentliche Wege nicht kombiniert werden dürften.

Aber: Neben der Straße sei ein Geh- und Radweg zu Healthacross-Zentrum bzw. Einmündung zum Bleylebenweg in Richtung Schlossparkgasse & Stadtplatz geplant, und dann bedürfe es von Gesetzes wegen zweier Anlagen. „Die entsprechende Lichtzeichen-Anlage jetzt gleich miterrichten zu lassen, kam wesentlich günstiger, als die Errichtung in einem eigenen Schritt“, so Preis.

Die im Gemeinderat einstimmig beschlossenen Kosten, die sich Gemeinde und Bahnbetreiberin NÖVOG teilen: immer noch etwa 200.000 Euro…

Direkte Autoverbindung mit České Velenice geplant

Die Betonblöcke erfüllen demnach trotzdem einen realen Sinn: Sie sollen provisorisch den geplanten Geh- und Radweg blockieren, damit womöglich ortsunkundige Lkw-Fahrer nicht versehentlich die keine drei Meter über der Fahrbahn schwebende zweite Signalanlage verräumen. Wann der neue Weg realisiert wird, das kann Stadtrat Preis derzeit wegen der finanziellen Ungewissheiten der Pandemie und zusätzlich der Teuerungswelle nicht einmal näherungsweise sagen.

Die Bleylebenstraße soll ja wie erstmals im Jahr 2018 berichtet eines Tages grundsätzlich aufgewertet werden, um so auch das Healthacross-Zentrum direkt an die Gmünder Schwesterstadt České Velenice anzubinden – über die Lainsitz soll dann in dem Bereich eine Autobrücke führen. „Wünschenswert wäre das auf jeden Fall“, sagt Stadtrat Preis heute, „aber nur, wenn ein Anschluss in České Velenice möglich ist“. Am anderen Ufer der Lainsitz sei diese Frage noch unklar.

